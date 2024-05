Verón criticó a la AFA por el escándalo del fútbol femenino: "Al final es un tema de género"

"Un contrato no te hace profesional si todo lo demás no lo es", apuntó Verón luego de que se conociera la renuncia de Lorena Benítez, Julieta Cruz y Laurina Oliveros, por el incumplimiento de parte de la AFA con el plantel.

"El fútbol necesita crecer desde sus bases, planificado, con una visión y sobre todo sustentable. Tener un contrato no te hace profesional si todo lo demás no lo es. Si no hay sustento detrás del empuje, el crecimiento no tiene futuro. Al final, es un tema de género, no deportivo", agregó.

Tenso cruce entre Verón y Toviggino por las SAD

La postura de Verón a favor de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) en su asunción como presidente de Estudiantes le valieron varias críticas y un fuerte cruce, público, con el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.

A través de una historia en su cuenta de Instagram oficial, el presidente había manifestado su intención de la incorporación de las SAD en un futuro: “Hay que cambiar la forma de gestionar los clubes para lograr ese vínculo entre lo público y lo privado y que todos ganemos”.

"Los clubes ya no pueden crecer por sus propios medios. Van camino a la quiebra. El fútbol tiene que seducir a esos capitales y mostrar la veta del negocio para poder crecer. Si en ese negocio el privado y el club van de la mano, ¿cuál es el problema?", apuntó.

Todo esto generó la respuesta de Toviggino: "Vos y Otro que vive más en México que en Argentina -por Andrés Fassi, presidente de Talleres- son los Mulos de una idea ajena a ustedes!!! No olviden que necesitan de los votos de la asamblea de la AFA!! Ya no hay DNU que nos obligue. Cuando se conozca el proyecto que prepara AFA, quedarán ambos, con el c... al aire!!".