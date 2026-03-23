Venta de abonos en Central para la Copa Libertadores: algunos hinchas serán reubicados

Este lunes, comenzó la venta de entradas para los tres encuentros de local del Canalla y confirmaron cambios por la ubicación de la parcialidad visitante

Central está cada vez más de cerca de comenzar su participación en la Copa Libertadores y este lunes desde las 13, el club comenzó con la venta de los abonos para los tres partidos de la fase de grupos . Sin embargo, se anunció que habrá parte de sus socios que serán reubicados para cumplir con las normativas de seguridad internacional.

En función del Plan Operativo de Seguridad presentado ante la Conmebol y autoridades nacionales, los hinchas visitantes ocuparán el sector ubicado en el codo de Cordiviola y Génova alto en el Gigante de Arroyito.

La medida impacta directamente en los abonados de esa platea en el torneo local, quienes deberán adaptarse a nuevas condiciones durante el certamen continental. Hay que tener en cuenta que los cambios serán únicamente para la competición internacional. En el torneo local, los socios volverán a sus ubicaciones originales.

Según informaron, estos socios tendrá una nueva ubicación al comprar el Pack Libertadores. Una vez realizada la operación, el sistema les asignará una butaca en la misma platea Cordiviola , pero no será su asiento habitual ya que allí será incorporado el pulmón de seguridad.

La zona baja permanecerá inhabilitada, es decir, no habrá público local en la parte baja de ese sector y se colocarán redes y fenólicos de protección.

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Las etapas de venta para la Copa Libertadores

La venta se realizará de forma online a través la sede virtual del club y de forma presencial (en la Guardería Náutica, la sede de Mitre 853, la tienda Zona Sur o la tienda Ciudad Deportiva). Además, el proceso se dividirá en dos etapas:

La primera etapa será desde el 23 al 29 de marzo, a la cual podrán acceder exclusivamente socios que ya son abonados en el torneo local (tanto de platea como popular). Este lunes únicamente estará habilitado para clientes de Tarjeta de Banco Macro.

Para mantener el valor promocional, deben comprar durante este plazo ya que, si deciden esperar a la venta general para cambiar de sector, perderán el descuento por tener abono.

Luego, se llevará a cabo la segunda etapa desde el lunes 30 de marzo, donde se liberarán las ubicaciones no adquiridas por los abonados. Esta venta será abierta para todos los socios.

Los socios vitalicios, menores hasta 17 años inclusive en grupo familiar, jubilados y discapacitados podrán acceder a un 50% de descuento en el valor correspondiente (únicamente disponible en plateas). Además, los menores deben abonar a partir de los 6 años inclusive.