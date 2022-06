Veliz: "Siento que estoy aprovechando las oportunidades"

“Contra Lanús quisimos salir a jugar y en el segundo tiempo, aun con uno menos y con el apoyo de la gente, levantamos. Creo que mostramos otra cara”, destacó el atacante en relación a lo que fue el debut de Central en la Liga Profesional.

Veliz es consciente de que le llegó “todo muy rápido”, por ese salto de reserva a primera y la inmediata consolidación en el primer equipo. “Siempre se dice que las oportunidades hay que aprovecharlas y creo que en lo personal las estoy aprovechando al máximo”, dijo. ¿En qué siente que está aprovechando las oportunidades que le da el entrenador? “Por ahí en un partido no te pueden salir las cosas, pero con la actitud podés llegar muy lejos, es algo que no se negocia y es lo que te pide el fútbol”.

Ese salto que experimentó “fue algo que me cambió la vida porque fue de un día para el otro. Cuando llegó la pandemia había pensado en dejar de jugar porque ya era grande y pensé que iba a tener pocas posibilidades, pero así son las cosas de la vida”.

Veliz2.jpg Veliz elude a Marcos Díaz y define, ante Huracán. Fue su primer gol en primera. Leonardo Vincenti / La Capital

Respecto a sus virtudes como jugador, indicó que “me gusta mucho el juego aéreo y en el cuerpo a cuerpo. Con el tiempo lo iré mejorando, pero para eso hay que entrenar en el día a día. Muchas veces me presto al juego sucio para que otro delantero tenga las oportunidades”.

Lo que está claro es que hasta ahora tomó la posta que dejó Marco Ruben, aunque no siente que sea una exigencia extra. “No sé si es una responsabilidad, porque responsabilidad tenemos los once que entramos y todos los del banco, pero obvio que meter goles para un delantero es lo más importante y lo más lindo”.

Y no ahorró elogio hacia el ya ex delantero canalla. “A los más chicos nos quedaron muchas cosas de Marco, porque nos ayudaba no solo como futbolista, sino como persona. Marco hacía todo bien y por eso intentamos sacar lo mejor de él. Es más, si queremos lo buscamos en YouTube y lo seguimos mirando”, se sinceró.

Veliz también habló de los objetivos que se planteó a futuro y por supuesto hizo referencia a los goles. “En lo personal busco aportar lo mejor para el equipo y, en la medida de lo posible, hacer muchos goles. Como delantero me gustaría hacer todos los goles, pero es difícil. Ojalá se dé”, se ilusionó.

El juvenil sabe que Central está en busca de un delantero y también hizo referencia a ese tema. “Es obvio que todos los que estamos queremos jugar, pero sé que se está hablando de traer un delantero. Ojalá sea un buen jugador para que los más chicos podamos seguir aprendiendo y mejorar en el día a día”.