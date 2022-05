Vecchio no será citado por Somoza, al igual que Caraglio

Somoza les informó a los futbolistas quiénes iban a ser convocados para viajar a la capital de la provincia y en esa lista no estaba Vecchio. El 10, al igual que el resto de los que no fueron llamados, ya fueron licenciados hasta el viernes 20 de mayo (hora y lugar a confirmar), el día en el que el plantel canalla retomará los trabajos para iniciar la pretemporada de cara al segundo semestre del año.

vecchio2.jpg Vecchio fue puesto en el ojo de la tormenta y Somoza no quiere contar con él. Marcelo Bustamante / La Capital

Se esperaba que Vecchio al menos formara parte del grupo, teniendo en cuenta lo que ocurrió en los dos últimos partidos de Central en la Copa de la Liga Profesional, ya que el futbolista fue citado para los choques ante Huracán (estuvo en el banco e ingresó en el complemento) y frente a Estudiantes (no ingresó).

Desde la llegada de Somoza se habló mucho de la continuidad de Vecchio en Central, especialmente después de aquel momento (al día siguiente del partido ante Tigre) en el que DT le ordenó que realizara un trabajo de reacondicionamiento físico. Lo cierto es que la idea que siempre flotó en Arroyito es que Vecchio tenía las horas contadas en el club.

Caraglio.jpg Caraglio se queda afuera del partido contra Sol de Mayo. ¿Continuará en Central?

Todas las fuentes consultadas dan cuenta de que se trata de una decisión pura y exclusivamente futbolística, más allá de que en el partido del pasado sábado en la popular alta, donde se ubica la barra, en el segundo tiempo se desplegó una bandera en contra de Vecchio (“No queremos 20 palo, queremos + huevos”, decía el trapo).

En cierta forma la no convocatoria de Vecchio no llamó tanto la atención, pero sí despertó dudas la no citación de Caraglio, quien Somoza, apenas llegó al club, dijo que pretendía recuperar. Con esto queda claro que el Tanque sería otro de los futbolistas que el entrenador no tendrá en cuenta para lo que viene.