Vecchio dice que le "prohibieron" ir a Arroyo Seco y que lo desafectaron del plantel de Central

El talentoso volante ofensivo no anduvo con vueltas. Un día después de que se filtrara un audio suyo en el que apuntaba las incomodidades que atravesó durante este 2022, expresó: "Hola familia Canalla... Les cuento que ayer el club me comunicó que no sigo siendo parte del plantel... ( tengo prohibido ir a arroyo seco ) gracias por el apoyo... En estos días me voy a despedir como ustedes se merecen... Besos a todos".

"Me quedo jugando en Reserva si quieren, me quedo jugando en cuarta, yo quiero ayudar, a mí no me importa. Yo estoy bien, estoy bárbaro. Lamentablemente estos meses me hicieron de todo", había dicho el talentoso mediocampista en un audio que se filtró luego de que el entrenador Leandro Somoza había incluyera en la lista de los prescindibles.

Y agregó: "Comí mucha mierda, me faltaron el respeto, mintieron y yo estoy acá, yo quiero seguir. Mi amor por Central es más fuerte que dos o tres pelotudos, que mienten y que armen las operetas que armaron. Yo en estos días, lunes o martes voy hablar. El hincha tiene que saber la verdad, tiene que saber lo que esta pasando", dijo.

Y profundizó: "A mi de la dirigencia el único que me ayudó fue Rodolfo (Di Pollina), después todos los otros me reventaron, y el número dos (Ricardo Carloni) ni hablar. Ojalá que Central pueda salir de todo esto, que es lo que más queremos. Yo estoy triste. Esa es la palabra. Triste".