Central, el club de los "audios filtrados"

No llama la atención el momento que afronta la entidad y si el conflicto no detonó antes con intensidad fue porque las partes intentaron encubrirlo. No lo lograron, está claro. Y ahora, con las decisiones que se percibían y que se tomaron, todo explotó por los aires. Las "relaciones peligrosas" que había terminaron de romperse en las últimas horas.

A Marco Ruben le difundieron un audio sobre su retiro que en realidad es de una liviandad absoluta teniendo en cuenta los que surgieron en los últimos días de Emiliano Vecchio y Ricardo Carloni. Y que en realidad parecería que no circularon de casualidad, sino más como un artilugio para dar a conocer un pensamiento establecido.

El Diez no tuvo piedad a la hora de criticar a la dirigencia y, sobre todo, al vicepresidente después de enterarse de que no será tenido en cuenta por el DT, Leandro Somoza. Y que, además, no lo quieren en el club. Pero el jugador levantó la apuesta y aseguró que se quedará jugando donde sea, en reserva o en la cuarta. "El único que me ayudó fue Rodolfo (Di Pollina), después todos los otros me reventaron, y el número dos (Ricardo Carloni) ni hablar", se le escucha decir.

Del lado del directivo, lo que contestó en la lucha de los audios filtrados es que "el gordo es como (Ricardo) Centurión, pero con menos prensa. Estuvo de joda este último año".

La pelea entre ambos no declarada tiempo atrás y ocultada salió a la luz y quedó en claro que todo lo que se decía fue ratificado con lo que piensan uno de otro. No se trató de un invento periodístico, sino de una triste realidad en un Central convertido en el club de los "audios filtrados".