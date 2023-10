Uno de los propietarios del Inter de Miami le prometió a Messi una despedida en Barcelona

“ Me comprometí con Messi para hacer todo lo posible para darle la oportunidad de despedirse de sus hinchas en Barcelona . El Inter Miami irá al Camp Nou o jugaremos algún tipo de partido", sostuvo Mas al dar detalles de las conversaciones que en ese sentido mantuvo con el astro argentino.

Así lo expresó en declaraciones a la revista El Club del Deportista, publicada en el diario español As, en la que remarcó que la salida de Messi del Barcelona "no fue de su agrado" y que "las circunstancias" no eran los que el jugador hubiese querido.