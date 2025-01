"Uno de los nuestros": la despedida de Williams a Franco Colapinto

“Uno de los nuestros. No estamos llorando, vos lo estás”, fue el mensaje de la escudería británica, que incluyó imágenes del paso del joven de 21 de años en la Fórmula 1.

“Quiero darles las gracias a Williams y a todo su equipo, que me apoyaron desde el momento en el que me uní a la academia y me dieron la oportunidad de convertirme en un conductor de Fórmula 1. Convirtieron mis sueños en realidad y siempre estaré agradecido por eso”, dice parte del mensaje, en el que también mencionó a los fanáticos que lo acompañaron durante los últimos meses.