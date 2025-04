Una jugadora de voley disputó un partido con casi seis meses de embarazo

La deportista de 35 años es una destacada colocadora y decidió liderar a su equipo en los playoffs, dando el presente en el último partido de los cuartos de final. A pesar de estar con un abultado vientre, no escatimó sus esfuerzos y dejó todo en la cancha , aunque su equipo fue derrotado por 3 sets a 1.

Fluminense voley embarazo.mp4

Priscila tiene fecha de parto para julio y, lejos de considerarlo un obstáculo para su carrera profesional, brindó detalles de cómo atraviesa el embarazo: “Ahora se mueve mucho. Estoy hablando, bromeando… esto me ayuda a no preocuparme, a no dejar de realizar los movimientos durante el juego. Lo estoy disfrutando mucho”.