"Una competencia internacional le sirve al joven para crecer"

El coordinador de inferiores de Newell's, Gustavo Tognarelli, habló del torneo Sub 17 Canteras de América, que se jugará del 16 al 20 de mayo en Bella Vista.

El plantel de primera de Newell’s descansa y recién retomará los entrenamientos el lunes. Los hinchas tendrán que esperar para verlo hasta el inicio del nuevo torneo. Mientras tendrán la posibilidad de observar un torneo juvenil internacional Sub 17, Canteras de América, que contará con la participación de la lepra, Gremio, Colo Colo, Peñarol y Cerro Porteño. El coordinador de inferiores rojinegro, Gustavo Tognarelli , habló del torneo, que se jugará del 16 al 20 de mayo en el Centro de Entrenamiento Jorge Griffa, y destacó que para los juveniles, una competencia de esta clase les “da otro rodaje, otra motivación”. Valoró el hecho de “la competencia en sí”, ante la posibilidad de reunir esta clase de equipos, “por encima del resultado”.

Newell's: fixture y entradas para el torneo Sub 17 Canteras de América

La empezamos en la oficina de coordinación. Gremio quería venir a jugar un amistoso y le dijimos que sí. Durante las charlas se me ocurrió llamar a un equipo de Paraguay, así se jugaban otros partidos. Y después lo hicimos con Colo Colo y Peñarol. Todos se entusiasmaron y el torneo se armó de esa forma, con las ganas de competir de esos clubes. Es algo lindo por la credibilidad hacia nosotros de esas instituciones grandes, siendo que no es un torneo que se venía organizando. Poner al club de nuevo en la escena internacional es importante para los juveniles, y para la institución por sobre todo.

¿Cuánto le sirve al joven esta clase de torneos y el hecho de enfrentar a jugadores de su misma edad con realidades diferentes?

Es especial para cada uno porque enfrenta a camisetas importantes de otros países. Le sirve al joven para su crecimiento. Uno que está hace tantos años en la formación sabe que la competencia internacional, a cualquier edad, te da otro rodaje, otra motivación. Te abre la cabeza porque más allá del fútbol se relaciona con otros chicos. Serán cinco días en los que estarán conviviendo. Desde todos los aspectos es muy bueno para los chicos. A los responsables de la formación también nos sirve. La idea es tener reuniones y ver la realidad de cada equipo, cómo trabajan y conocer cuál es la situación de cada país en cuanto a la formación.

Desde el aspecto competitivo, ¿qué es lo que se espera de Newell’s?

La motivación de los chicos será totalmente diferente a la de una semana normal. Hay que ver cómo reaccionan al estrés de estos partidos internacionales. Los van a encarar distinto a lo que lo hacen habitualmente. A nosotros lo que nos interesa es la competencia, el juego, más allá del resultado. Siempre en formación es mucho más importante el juego por encima del resultado. Por lo que fuimos hablando con los otros equipos cuando se armaba el torneo, si bien todos queremos ganar, a todos les interesa la competencia en sí.

¿Se armó un selectivo del club para la competencia?

No. Es la 6ª, la categoría 2005 completa. Los selectivos que se hacían antes no son favorables. Los jugadores que integran la categoría es porque tienen condiciones y están preparados para jugar lo que les toca. Si estás adentro de Newell’s fue porque en su momento hicimos una selección entre muchos chicos que vienen a probarse. Además estamos eligiendo cuando armamos los equipos para jugar en AFA y Rosarina. Volver a elegir para un torneo como éste no tiene sentido. Estos torneos lo que hacen es motivar a los chicos que van a jugar. Y a los otros chicos que están en el club porque van a tener una semana distinta ya que van a venir a entrenar y a ver los partidos.

¿Cómo se maneja el esfuerzo físico jugando un día tras otro?

Es una lista de buena fe de 25 jugadores y podés rotar, jugar con un equipo y cambiarlo al otro día. No es lo ideal, pero el torneo se pudo armar así.

¿La intención es repetir el torneo en próximos años?

Sería lo ideal que se pueda mantener. Siempre lo más difícil es poder armar una competencia, el inicio, y a este nivel. A mí me llamaron de otros clubes preguntando por qué no los habíamos invitado y si podían participar. Si se organiza el año que viene creo que será más fácil la participación de equipos importantes.

¿Por qué pensás que los clubes aceptaron la invitación de Newell’s?, ¿cuál es la motivación para decir que sí?

Todo pasa por una cuestión de credibilidad, de imagen. Newell’s es un club que está bien visto a nivel internacional. Pero más allá de eso, pienso que es por la gente que está en cada club y que confía que será una competencia de fútbol, que en definitiva es lo que buscamos para los jóvenes. Y por eso la alegría nuestra, porque pudimos armarlo.

¿Qué es lo que se encontrará el hincha que vaya a los partidos?

Van a ver cómo están realmente las canteras de otros países. Esos clubes están a un nivel altísimo y de alguna manera veremos la realidad de la etapa formativa de esos países. A nosotros nos servirá para ver cómo están trabajando en la formación y en el tema de proyección, para intercambiar ideas. Si bien lo sabemos, cuando hacés las charlas informales te interiorizás más.

El plantel

Tiago Agustinelli (31/01/2005)

Pablo Altamirano (30/01/2005)

Lucas Baños (09/05/2005)

Máximo Bustos (21/1/2005)

Joaquín César (20/11/2005)

Santino Duarte (20/07/2005)

Franco Fernández (2/9/2005)

Felipe Frazzi (10/05/2005)

Rubén Gauto (1/12/2005)

Thiago Gigena Ruiz (30/9/2005)

Mateo Giordanengo (15/04/2005)

Joaquín Gómer Mattar (21/03/2005)

Alan Mereles Vivas (2/10/2005)

Luciano Miño (19/09/2005)

Matías Palacio (14/06/2005)

Jerónimo Russo (30/5/2005)

Francisco Sciarini (15/10/2005)

Ciro Thompson (19/4/2005)

Valentino Torrente (25/8/2005)

Lucio Finochio (17/12/2005)

Alan González (26/1/2005)

Lucio Casareto (30/11/2005)

Facundo Basualdo (2/5/2005)

Giovani Chiaverano (21/5/2005)

Jeremías Del Píccolo (27/3/2005)

DT: Rodolfo Aquino

AC: Fernando Capobianco

PF: Ignacio Heinze

El programa de partidos:

Lunes 16/05

10 horas: Newell’s vs Peñarol

12 horas: Colo Colo vs Gremio

Martes 17/05

10 horas: Cerro Porteño vs Gremio

12 horas: Newell’s vs Colo Colo

Miércoles 18/05

10 horas: Peñarol vs Colo Colo

12 horas: Newell’s vs C. Porteño

Jueves 19/05

10 horas: Newell’s vs Gremio

12 horas: Peñarol vs C. Porteño

Viernes 20/05

10 horas: Gremio vs Peñarol

12 horas: Colo Colo vs C. Porteño

Entradas

Las entradas se venderán en el mismo predio o en la oficina de atención al socio, hoy (10 a 19) y mañana (9 a 13). Precios: socios, 400 pesos, y no socios, 500. Los 5 días para socios: 1200 pesos.