Un rosarino completó los Six Majors de maratón, las pruebas más exigentes del calendario mundial

El Mundial de atletismo, los Juegos Olímpicos y las Grandes Maratones son la cúspide en lo que respecta a eventos de maratón. Estas últimas, también conocidas como los Six Majors , representan el calendario anual más competitivo del planeta, tornándose un desafío de máxima exigencia dentro del mundo running. Un rosarino lo acaba de estampar en su currículum.

Andrés Alejandro Ubaldi tiene 54 años, nacido en barrio Parque , abogado de profesión y extasiado por los deportes desde chico: creció con el rugby y se fascinó por el running. Su sueño por completar las Grandes Maratones (Six Majors) comenzó a escribirse en 2016 , aunque no fue hasta 2019 que dio el primer paso en Nueva York.

La historia lo paseó por todas las latitudes. América, Europa y Asia aparecieron como destinos de aeropuerto. Entrenamientos en condiciones adversas, sacrificios inmensos, lesiones que frenan todo… Volver a empezar. Un círculo muy repetido para todo corredor. Las zapatillas impulsan a continuar el viaje.

Ubaldi2 En la previa del maratón de Tokio, Andrés Ubaldi mostró las mejores expectativas.

Para 2025, el rosarino ya había concretado las maratones de Nueva York, Chicago, Berlín, Londres y Boston. Pero le faltaba una: Tokio. El 2026 fue el año. Su nombre ahora figurará en el ‘Wall of Fame’ del running mundial. La maratón en la capital japonesa la concluyó con un tiempo neto de 3h37m36s, terminando 28° entre los 133° argentinos que compitieron, de un total de casi 30 mil atletas. Un resultado tan inolvidable como anecdótico, más teniendo en cuenta su reciente lesión. Su verdadero triunfo pasaba por otro lado. Ya lo había conseguido.

La idea del Six Majors

¿Cuándo comienza tu sueño de completar los Six Majors?

La idea de hacer el circuito Six Majors surgió en 2016. Me costó tres años poder entrar porque los cupos son muy limitados. Entré en 2019 a través de una asociación italiana de atletismo que me dio una mano. La primera maratón que hice fue la de Nueva York (2019). Con ese cupo accedí a clasificar a la de Chicago (2022). La tercera fue la de Berlín (2023), a la que entré por sorteo. La cuarta fue en Londres (2024). Y en el segundo intento pude correr la de Boston (2025) que es la más complicada de acceder porque se entra por clasificación y, si bien lo había conseguido, el corte es más bajo por la cantidad de corredores que hay. Cuesta mucho entrar, el sacrificio es grande, pero lo conseguí. Así que me quedaba la última que era la de Tokio y la corrí este año, pudiendo completar el Six Majors.

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En el medio te lesionaste, ¿pensaste que no lo ibas a lograr?

Fue duro. Después de la maratón de Boston terminé con una lesión de rodilla, tuve que parar en octubre del año pasado, también perdí a mi papá y pensé que no iba a llegar a Tokio. Fue todo muy devastador. Hice el esfuerzo, me recuperé y la hice con un tiempo que ni yo esperaba. Entre todos los atletas del mundo running, creo que sólo el 1% completó los Six Majors, por eso es un orgullo, como argentino y rosarino, que mi nombre forme parte del ‘Wall of Fame’. Y también para mi mamá, que se llama Pilar, tiene más de 90 años y todos los días lee el diario La Capital. Es una fanática así que se va a poner muy contenta de leer esto.

Ubaldi3 En plena competencia. Andres Ubaldi durante la exigente maratón de Tokio, con la que se concretó el Six Majors.

Para llegar hasta acá dentro del running, tuvo que haber un inicio. ¿Cómo fue?

Tengo 54 años y soy abogado de profesión. Soy nacido en el barrio Parque y desde chico me gustó el deporte. Hice rugby en Provincial, soy de la categoría que lo devolvió a primera en 1996. En el 2000 me empecé a meter en el running. Hice triatlón también, dos ironmans, el cruce de Los Andes. Siempre busqué desafíos para superarme a mi mismo. La maratón de Tokio fue la número 19 en mi carrera. He dado vueltas por varios lugares del mundo, pero también mucho por Argentina. Amo Rosario, suelo ser ‘pacer’ de los 21K de acá, que es el que mantiene un ritmo constante durante toda la carrera para ayudar a otros participantes a alcanzar un tiempo específico.

Y ahora, ¿qué te queda por cumplir?

Como objetivos para el futuro, arrancar de nuevo el circuito de los Majors. Me acaban de confirmar el cupo en la maratón de Berlín en septiembre. Ahora encarar eso. También tengo en mente volver a entrenar en triatlón y hacer el tercer ironman de mi vida. Ahora estoy más en un proceso de recuperación. Por lo pronto, se vienen los 21K de Rosario y podría hacer los 42K de Buenos Aires, que no los pude correr el año pasado por la lesión. También me gustaría correr en Sidney, que se incorporó al calendario como ‘Séptimo Major” (también se sumarían Ciudad del Cabo y Shanghai como 8° y 9° majors).