Un Lionel Messi descomunal hizo cinco goles y enciende la ilusión

Messi: "No podíamos terminar la temporada de una manera mejor"

"Ya no sé qué más decir de Messi, como pasa con Nadal"

Para la selección argentina, Estonia no fue medida. El conjunto de Lionel Scaloni dominó en todo momento el balón y el territorio. El representativo europeo, sabiendo que era muy inferior, abroqueló las líneas en campo propio, tratando de no correr riesgos. Pero no sería capaz de sostenerse en el fondo por el enorme peligro que significó Messi en los metros finales. Encima le facilitó la victoria al rival. El arquero Igonen salió en forma torpe y se llevó puesto a Pezzella. Penal que la Pulga aprovechó a los 7’ de la primera etapa.

Argentina jugó a voluntad, aunque le faltó profundidad durante algunos pasajes de la primera etapa. Le costó hilvanar jugadas cerca del área adversaria. Ya habría tiempo para que Messi resuelva lo que costaba en el último tramo de la cancha. Es que por lo demás, en el arco propio, casi no sufrió riesgos. Solo hubo una jugada en la que Estonia estuvo cerca. Zenjov fue a buscar un pase en profundidad a espaldas de la última línea argentina y Armani se anticipó y alcanzó a despejar con el pie.

Con tantos jugadores argentinos de buen pie, tenía que gestarse una jugada colectiva, como la que significó el segundo gol. De Paul encaró y el Papu Gómez se la filtró a Messi. Una perfecta definición del crack estiró el marcador antes del cierre del primer tiempo. Todo se hacía fácil con el Diez. Tan sencillo como la resolución ante el centro que llegó de Molina apenas comenzó la última etapa. Metió la zurda y marcó el 3 a 0.

Cada ocasión en la que Messi pisaba el área, Estonia temblaba. Encima, el seleccionado europeo pecó de ingenuidad, esperando que sancionen una infracción. El rosarino se avivó, la capturó y corrió hacia al arco. Con un enganche desparramó al arquero y a un rival, para empujarla de derecha al fondo.

Majestuoso, Messi cerró una jornada histórica capturando un rebote y sellando su quinto gol. Fue una actuación memorable. Faltando tan poco para el Mundial, hay derecho a ilusionarse con semejante talento intacto.

El último hace 80 años y el primero, un salaíto

Tuvieron que pasar 80 años para que un futbolista anote cinco goles con el seleccionado argentino. José Manuel Moreno señaló esa cifra en 1942. Un año antes se dio el primer antecedente: Juan Andrés Marvezzi, cuyo debut profesional fue en Argentino.

Moreno anotó 5 goles en el 12 a 0 de Argentina sobre Ecuador en la Copa América, el 22 de enero de 1942.

Mientras que el 16 de febrero de 1941, Marvezzi hizo 5 tantos, también por la Copa América y en un victoria argentina sobre Ecuador, por 6 a 1. Con esos goles, fue el goleador del torneo. Y Argentina se llevó el título.

Marvezzi fue un centrodelantero tucumano que desde su provincia recaló en Argentino, por gestión del histórico directivo José Olaeta. El goleador jugó en el salaíto entre 1933 y 1936. Pasó a Tigre, donde se convirtió en el máximo artillero de la historia.

Cuarto en la tabla histórica

Leo Messi es el 4º goleador a nivel selecciones. Al frente están Cristiano Ronaldo (Portugal) tiene 117, Daei (Irán) 109 y Dahari (Malasia) 89.