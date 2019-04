Un mal torneo para una caída estrepitosa

Nada mejor que los gráficos para notar el deterioro futbolístico de Central en cuanto a números, que fue a lo que lo llevó la decadencia futbolística. El canalla inició la Superliga que ayer llegó a su fin en una zona de cierto riesgo, en el puesto 16, pero si bien no tuvo inconvenientes en este torneo, sí los tendrá en el próximo. Si no fuera por los equipos que ascienden de la B Nacional (hoy Sarmiento de Junín y Arsenal), el equipo de Diego Cocca arrancaría entre los cuatro últimos.

La primera reflexión que asoma es que Central no encontró las formas de potenciarse para que los problemas a futuro no sean tan evidentes. Apenas seis triunfos logró, lo que le valió sumar 26 puntos, la misma cantidad de un Patronato que llegó hasta la última fecha peleando por no descender, tres más que San Martín (T), dos más que Belgrano y uno más que San Martín de San Juan, tres que perdieron la categoría.

Es cierto que un par de triunfos más hubieran entregado la cuota necesaria de oxígeno, pero no haberlos podido lograr habla a las claras de los enormes problemas futbolísticos que tuvo el equipo, primero con el Patón Bauza, después con Ferrari y en estas últimas dos fechas con Cocca.

El único respiro que encontró el canalla en el torneo fue la seguidilla de victorias en las tres primeras fechas (Banfield, Talleres y San Martín de Tucumán). Después de eso todo fue un pesar.

Lo que viene será atención extrema en lo propio, pero una mirada de reojo permanente a lo que suceda con Gimnasia, Newells y Patronato, además de los dos equipos que subirán de la B Nacional, los que de meter un par de buenos resultados de arranque comprometerán aún más a los alicaídos canallas.