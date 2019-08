Un lugar también para el banco

La salida de Maximiliano Lovera abre no sólo una vacante en el equipo titular, sino que hará lo propio en el banco de suplentes, ya que Lucas Gamba, quien venía siendo alternativa, pasará a ocupar el lugar del formoseño entre lo once. Y esa es una chance de la que podrán sacar provecho algunos futbolistas que por el momento no tuvieron la chance de mostrarse. Teniendo en cuenta el puesto de delantero, uno de los jugadores para que encaja con esas características es justamente un juvenil de las divisiones inferiores: Alan Marinelli. No obstante, Diego Cocca sabe que podrá echar mano a otros, como el caso de Jonás Aguirre e incluso Agustín Allione.

No son muchos los delanteros que el técnico tiene a mano, teniendo en cuenta que Fernando Zampedri está imposibilitado por una lesión. Por eso el nombre de Marinelli es uno de los que más podría potenciarse. Claro que se trata de un juvenil y que por el momento que vive el canalla las chances de los más chicos se vean reducidas. Más allá de eso, el entrenador lo concentró varias veces, aunque nunca fue al banco.

Después dependerá de la decisión de Cocca en lo que al armado del banco se refiere. Jonás Aguirre por ejemplo fue al banco sólo en el partido en Tucumán, pero en el último por ejemplo no estuvo ni siquiera entre los concentrados. Marinelli fue uno de los que viajó al Nuevo Gasómetro, pero se quedó afuera de la lista de 18.

El ingreso de Gamba en lugar de Lovera parece cantado y su presencia en el equipo seguramente se extenderá, pero el viaje del formoseño abrirá también un lugar entre los relevos.