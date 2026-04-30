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Un futbolista iba en moto, chocó contra unos caballos y murió

Ocurrió en una ruta nacional y el cuerpo fue divisado por un automovilista. "Hoy estamos de luto", publicó el club donde jugaba

30 de abril 2026 · 17:50hs
La despedida del club San Isidro al futbolista Johan Maximiliano Coronel

La despedida del club San Isidro al futbolista Johan Maximiliano Coronel, que murió este jueves a la madrugada en un accidente vial. 

Un futbolista murió este jueves en un accidente vial cuando circulaba en moto por una ruta nacional, en la provincia de Santiago del Estero. Según las primeras evidencias, habría chocado contra unos caballos que estaban sueltos al costado de la traza.

Se trata de Johan Maximiliano Coronel, quien se desplazaba por la ruta 9 a la altura de la localidad santiagueña de Santa María, rumbo a Santiago del Estero, cuando se produjo el choque.

El cuerpo del futbolista fue divisado por el conductor de un vehículo que circulaba a la altura del kilómetro 1.115 de la ruta nacional Nº 9. Esta persona avisó a la policía y a un servicio médico, que poco después acudieron al lugar.

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La moto había sido removida

Al llegar, policías y médicos encontraron el cuerpo sin vida de Coronel. Un dato que no pasó desapercibido es que la moto en la que se desplazaba había sido removida por alguien y estaba estacionada al lado de la cinta asfáltica.

El jugador pertenecía al club santiagueño de San Isidro, que expresó su pesar por la tragedia a través de sus redes sociales. "Nuestro club está de luto. Sólo darte las gracias por defender cada domingo la camiseta, gracias por ser parte de nuestro club, nuestra familia", dijo en un comunicado.

Y añadió: "Abrazamos muy fuerte a la familia de nuestro jugador Maximiliano Coronel, a quien hoy despedimos con mucho respeto, como se merece. Hasta siempre, amigo Maxi. Descansá en paz”.

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