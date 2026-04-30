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Rugby: Capibaras XV tiene todo listo para recibir a Pampas en el Hipódromo

Con promesa de un rugby de alto vuelo, las dos franquicias argentinas se miden este viernes a las 17. El mejor jugador se llevará el premio Diario La Capital

Pablo Mihal

Por Pablo Mihal

30 de abril 2026 · 17:32hs
Captain Runs en el Hipódromo. Capibaras XV tuvo su última práctica antes del crucial partido ante Pampas.

Captain Runs en el Hipódromo. Capibaras XV tuvo su última práctica antes del crucial partido ante Pampas.

Rugby y del bueno. La semana fue más corta que lo habitual para Capibaras XV, que jugó el último domingo y este jueves realizó el tradicional Captain Run, esa última práctica antes de un partido donde se ajustan los últimos detalles, en este caso para enfrentar a Pampas, por la décima fecha del Súper Rugby Américas.

El partido entre la franquicia litoraleña y la de la UAR se jugará este viernes a las 17 en la cancha del Hipódromo Independencia con el incentivo de que el equipo ganador se quedará con la Copa La Segunda y el mejor jugador del encuentro con el trofeo Diario La Capital.

Como es habitual, en el último entrenamiento, el plantel fue dividido en forwards y tres cuartos que trabajaron por separado, para luego unirse y realizar movimientos generales del juego.

Si bien al término de la práctica, cerca del mediodía, no se dio a conocer el plantel, se preveía que iba a haber variantes, tanto por el lado de los delanteros como de los backs. Con la confirmación llegó la certeza. Así, en los forwards, regresarán a la titularidad Diego Correa, Lucas Bur e Ignacio Gandini, mientras que entre los tres cuartos reaparecerá Alejo Sugasti como medioscrum y Guido Chesini como centro, conservando el resto de la línea que viene desarrollando buenas actuaciones, como Bautista Estellés y Franco Rossetto.

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Alejo Sugasti volverá a ser el medioscrum titular en Capibaras XV.

Alejo Sugasti volverá a ser el medioscrum titular en Capibaras XV.

Una vez finalizado el entrenamiento y camino a los vestuarios, Sugasti palpitó el encuentro del viernes. “Sabíamos que íbamos a tener una semana muy corta, pero estamos muy motivados”, deslizó el medioscrum para luego referirse directamente al partido.

El partido con Pampas tiene un tinte especial. En la ida perdimos por detalles, pero el rugby, como todos los deportes, siempre te da siempre revancha, más ahora que es ida y vuelta. Con ellos es un partido aparte... Pampas y las otras franquicias argentinas, como Dogos o Tarucas te da un incentivo más”, continuó.

Al referirse de lo que piensa que puede pasar en los próximos ochenta minutos, Sugasti dijo: “Espero que seamos nosotros los que propongamos. Más allá del resultado, esperemos no caer en un test match, que es lo que a nosotros no nos conviene. En el juego los dos equipos son bastante parecidos, por eso una de las claves va a estar en las fuentes de obtención... Cualquier partido se empieza ganando desde el scrum”.

Otro aspecto que el medio destacó será el entorno, la gente. “Es un detalle clave. No hay nada más lindo que jugar con gente en un estadio, sabiendo que te apoyan a vos. Además va a haber familiares, amigos y gente con camisetas de sus clubes, y poder disfrutar de todo eso es lo más lindo que te puede pasar”, subrayó.

A su turno, Bautista Estellés, quien conoce a varios rivales por el hecho de enfrentarlos con Atlético del Rosario en el torneo de la Urba, tildó de “durísimo” el partido ante Pampas pero puso sus fichas en que va ser un lindo espectáculo: “Yo creo que va a ser un partido muy dinámico, porque a los dos equipos nos gusta mover la pelota. Va a ser entretenido”, sentenció.

Obligadamente se refirió al encuentro de ida, cuando Capibaras cayó 25-20 en la Catedral del rugby argentino. “En el CASI perdimos por poco y quedó una sensación amarga de ese partido, pero como esto siempre da revancha, vamos a ver si podemos hacer lo que entrenamos para que esta vez podamos llevarnos una victoria”.

¿Y Boffelli?

La gran pregunta cercano al fin de semana era que iba a pasar con Emiliano Boffelli, quien entrenó toda la semana con la franquicia litoraleña. El polifuncional back de Duendes, que busca su puesta a punto ideal, finalmente no será de la partida, por lo que para verlo con la camiseta de Capibaras habrá que esperar un poco más. En tanto seguirá sumando minutos en cancha con Duendes. El último sábado fue titular en el verdinegro ante Old Resian por el Torneo del Interior, y es algo que seguramente ocurrirá este sábado ante Santa Fe Rugby por la cuarta fecha del Torneo Regional del Litoral Copa Banco Macro.

El panorama

Capibaras XV hilvanó tres victorias consecutivas, una de local ante Tarucas en el Hipódromo Independencia (mismo escenario del partido del viernes ante Pampas) y dos de visitante (Peñarol en el Estadio Charrúa de Montevideo, y Cobras en el Estadio Nacional de San Pablo). Viene en alza, con un juego cada vez más aceitado.

Pampas, en tanto, viene de caer ante Dogos en Córdoba por un doloroso 43-28, pero previamente cosechó sendas victorias ante Yacaré y Peñarol jugando de local en el CASI.

Con este presente, sumado al antecedente del partido jugado en el CASI en la primera ronda, se especula que el viernes en un Hipódromo Independencia colmado de gente, como en el debut ante Peñarol y en la séptima fecha ante Tarucas, haya un “partidazo”.

El equipo de Capibaras XV

De no mediar cambios de último momento, el equipo de Capibaras XV para enfrentar a Pampas alistará a: Diego Correa, Martín Vaca y Enzo Avaca; Lorenzo Colidio y Lucas Bur; Ignacio Gandini (capitán), Felipe Villagrán y Manuel Bernstein; Alejo Sugasti y Juan Bautista Baronio; Gino Dicapua, Guido Chesini, Bautista Estellés y Lautaro Cipriani; Franco Rosetto.

Esperando el momento para ingresar, en el banco de relevos estarán Bernardo Lis, Juan Ignacio Rodríguez, Ignacio Orsetti, Franco Benítez, Bautista Grenon, Juan Lovell, Bruno Heit e Ignacio Dogliani.

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