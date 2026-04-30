Central: el futbolista titular que tiene chances de jugar el domingo ante Tigre

El DT canalla Jorge Almirón piensa en un recambio importante para el cierre de la fase de gurpos del Apertura. Guardaría todo para la Copa

Franco Ibarra, el volante central por excelencia que tiene hoy el Canalla, no podrá jugar el martes por la Copa.

El calendario se volvió hostil con Central por la doble competencia, lo que implica un gran desafío para el entrenador Jorge Almirón , quien deberá apelar seguramente a la rotación para el partido ante Tigre, por el cierre de la fase de grupos del torneo Apertura.

Para ese encuentro, hay un jugador habitualmente titular que tranquilamente podría formar parte del equipo el próximo domingo, a las 16, en el Gigante de Arroyito.

El futbolista en cuestión en Franco Ibarra , quien será baja seguro el martes por la Copa Libertadores , cuando el Canalla reciba a Libertad de Paraguay , ya que en Venezuela sumó su tercera tarjeta amarilla, por lo que deberá cumplir una fecha de suspensión.

De esta forma, Almirón podrá contar con el volante central titular. La única forma de que Ibarra tampoco juegue el sábado contra Tigre es si Almirón decide hacerlo descansar al igual que al resto y no cargarlo de partidos teniendo que el otro fin de semana comenzarán los playoffs del torneo Apertura.

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Pol Pol Fernández es uno de los jugadores a los que Almirón echaría mano para el choque de Central con Tigre. AP

Fue el propio técnico quien después de la gran victoria de Central en Venezuela habló de que frente a Tigre se verá un equipo totalmente renovado. Habló de que es tiempo para aquellos futbolistas que no vienen teniendo muchos minutos en cancha e incluso de “algunos chicos de reserva”, quienes tendrán la posibilidad de demostrar porqué forman parte del primer equipo.

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Hasta aquí Almirón apeló a una rotación importante de nombres en una sola oportunidad, en el partido en el que su equipo jugó como visitante de Huracán, que fue la previa del viaje a Paraguay para jugar ante Libertad.

Almirón está obligado a cambiar

En esta ocasión, el fixture casi que pone en la obligación al entrenador de apostar por un equipo alternativo, ya que el Canalla jugará dos partidos en 48 horas. El domingo lo hará contra Tigre y el martes frente a Libertad. En este último encuentro Central podría lograr ya la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores. Para ello debe ganar y esperar que Independiente del Valle haga lo propio contra Universidad Central de Venezuela.

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Copetti Enzo Copetti viene de marcar en dos partidos seguidos. El domingo podría ir desde el arranque. AP

El armado fino del equipo se conocerá en los próximos días, pero hay nombres que se perfilan. Jorge Broun, Facundo Mallo, Carlos Quintana, Alexis Soto, Franco Ibarra, Guillermo Fernández son algunos de los que podrían estar presentes el domingo. De ser así, otros que podrían sumarse son Giovanni Cantizano, Santiago Segovia y hasta el propio Enzo Copetti.

Como sea, casi ninguno (a excepción de Ibarra) de los que actuaron en Venezuela contra Universidad Central saldrían a jugar desde el inicio frente a Tigre. Para el Canalla es tiempo de mover las piezas.