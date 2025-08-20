Un DT que dirigió a Maxi Rodríguez en Newell's está a un paso de ir al Santos de Neymar

Cada vez que Newell's necesitó un entrenador en los últimos tiempos buscó seducirlo para que regrese al Parque. Podría asumir en Santos de Brasil

Juan Pablo Vojvoda dirigió a la primera de Newell's y tuvo en sus filas a Maxi Rodríguez.

Tiene el máximo respecto y admiración de parte de todo el mundo Newell's y en los últimos tiempos cada vez que el club del Parque necesitó un DT lo sondeó. Pero estaba abocado a su trabajo en Fortaleza de Brasil, hasta que dejó ese puesto en esta temporada. Ahora suena muy fuerte en otro equipo brasileño: el Santos de Neymar.

Se trata de Juan Pablo Vojvoda (50 años), exjugador y director técnico de Newell’s, que el pasado mes de julio dejó de ser el entrenador de Fortaleza de Brasil, donde es considerado uno de los mejores DT de la historia del club.

Vojvoda fue entrenador interino en Newell’s en la temporada 2016-2017 y dirigió al rojinegro en seis partidos, de los cuales ganó dos (Racing y Central Norte de Salta), empató uno (Lanús) y perdió tres (Boca, Belgrano y Godoy Cruz).

En Newell's tuvo en el plantel a Maximiliano Rodríguez, uno de los últimos ídolos del club del Parque.

Sonó siempre en Newell's

Y varias veces, cada vez que el club del Parque buscó entrenador sonó fuerte su nombre por la seriedad con la que trabaja, sus ideas claras en lo futbolístico y el cariño que le tienen los simpatizantes leprosos.

Vojvoda dejó un gran recuerdo en Fortaleza, donde tuvo una emotiva despedida de parte de los hinchas y uno de ellos le regaló un rosario, lo que motivó que el entrenador no haya podido contener las lágrimas. Su gran decepción fue la Copa Sudamericana 2023, que perdió en la final por penales ante Liga de Quito.

Santos, de Sampaoli a Vojvoda

Santos sufrió un duro traspié al perder 6 a 0 con Vasco da Gama, un rival directo en la lucha por la permanencia dentro del Brasileirao. El abultado resultado en el Morumbi generó al despido de su entrenador Cleber Xavier.

Allí los torcedores rogaron por el entrenador ex-selección argentina Jorge Sampaoli durante la goleada, pero el casildense no irá a Santos. Entonces el principal candidato ahora es el también argentino y con gran trabajo en el fútbol brasileño: Juan Pablo Vojvoda. En Santos la principal figura es el crack Neymar.