Una pifia de Josué Reinatti, que se recompuso para evitar que Newell's empiece perdiendo ante Riestra El juvenil arquero de Newell's se mandó una macana bárbara, pero la arregló a tiempo en lo que pudo ser gol en contra apenas iniciado el partido. 15 de agosto 2026 · 19:28hs

El arquero de Newell's, Josué Reinatti, logra atrapar la pelota a tiempo luego de una pifia colosal que pudo ser gol de Riestra. Iban 2 minutos en el Coloso.

Como viene ocurriendo desde que empezó el Clausura, Newell's no empezó bien a jugar ante Deportivo Riestra y encima Josué Reinatti se mandó una macana que paralizó los corazones leprosos. El juvenil arquero la pudo remediar, en lo que fue un verdadero blooper.

El equipo de Kudelka otra vez empezó dormido, como lo hizo ante Boca y también ante Defensa y Justicia. En Varela fue Luca Regiardo el que perdió insólitamente la pelota en mitad de cancha y casi llega el gol del Halcón. Pero ahora fue peor porque le pasó al arquero.

Todo fue en una salida lenta leprosa, donde todo el mundo trató de asegurar el pase pero la pelota indefectiblemente fue para atrás. Así, de un pelotazo largo y cruzado del debutante Lucas Carrizo, la dominó Martín Ortega en mitad de cancha y la jugó hacia Bruno Cabrera. El zaguero se la dio a su vez a Reinatti y casi termina en desastre.

Josué Reinatti le pegó con las dos Es que Reinatti la quiso jugar de primera de vuelta para Carrizo, pero le pegó con la derecha y le rebotó en la zurda, por lo que el balón se fue hacia adelante por donde apareció solo Alexander Díaz, que se encontró con el regalo.

El delantero del Malevo intentó eludirlo hacia su derecha y patear al arco con Cabrera desesperado cerrando, pero el remate encontró los brazos extendidos de Reinatti, que reaccionó como un gato para sacarle ángulo y terminando atrapando el balón. A los 7', de nuevo Reinatti se mostró flojo en un cabezazo de Quintana, el excanalla, tras córner desde la derecha. Dio un pequeño rebote y casi se la punteo Milton Celiz. Otra vez reaccionó rapidísimo para corregir el error.