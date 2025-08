Miguel Russo habló del presente irregular de Boca y pidió: "Dejen tranquilo a mi hijo"

El entrenador xeneize brindó una conferencia de prensa y se focalizó en sacar al equipo adelante. “No busquen cosas donde no las hay”, remarcó

Tras jornadas en las que se hizo mención a su salud y a su continuidad en el Xeneize, el DT fue al hueso: “No busquen cosas donde no hay, y donde no va a haber”.

Russo contó cómo se sentía, pero evitó hablar de su estado de salud. “Estoy bien. No me gusta perder, me duele perder. En definitiva, mi forma de vida, de manejo, de trabajo grupal, nos duele todo, pero hay que levantar”, asumió.