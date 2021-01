"Tuvimos un paso regular", el análisis de Frank Kudelka tras la derrota leprosa

“Teníamos la opción de sostener un primer puesto, pero lo de hoy (por ayer) habla a las claras de un paso regular nuestro dentro de este certamen”, arrancó el conductor leproso. “Fue un paso regular con buenas y malas muy claras, muy nítidas”, evaluó.

No podía faltar la consulta por el futuro y ante esta Kudelka aclaró que “hace un tiempo, como di a entender el otro día y lo afirmo ahora, hay charlas con la dirigencia, no es que no haya habido diálogo, al contrario pero entiendo que ya es momento entre todos de definir porque esto tiene muy poco tiempo de descanso viene el parate, estamos a día 9 y el 14 de feberero, si se mantiene lo que se ha dicho, empieza el otro campeonato y este año abarca competencias muy importantes para la institución”, disparó el entrenador.

“Hay muchos jugadores que ya tenemos, que sabemos que son de valía y que por un montón de circunstancias fueron y vinieron y entramos todos en la regularidad que dije”, insistió Frank, quien no esquivó ante la consulta sobre la autocrítica. “Dije que dentro de la regularidad también me involucraba, pero no creo que haya ningún culpable de nada, son circunstancias hemos tenido buenos momentos, malos momentos y estamos todos a la misma altura”, se involucró el DT.

“Este es nuestro plantel más allá de las problemáticas, inclusive hoy tuvimos que sacar a un jugador por una conmoción en la cabeza, pero jamás me escudaría en eso. No pudimos tener continuidad, insisto cuando la tuvimos regularidad ganamos y ganamos bien”, explicó.

“No voy a usar palabras extremistas, cuando digo que fuimos regulares como consecuencia habla de la irregularidad, valga el juego de palabras”, dijo Kudelka. “Hay que bucear y diagnosticar bien, entre todos nos hemos equivocado seguramente”, lanzó un contrariado DT leproso.

Kudelka, por “revalorizar el plantel”

“Ya se estará trabajando a nivel institucional de lo que hablamos el otro día”, aludió Kudelka ante la consulta sobre lo corto de la plantilla. “Newell’s tiene un plantel, más en esta regularidad entre buenas y malas que hemos tenido, que se necesita revalorizarlo más, dentro de un contexto de equipo en el que tenemos que encontrar mejores producciones”, cerró el DT.