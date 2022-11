Tognarelli elogió a Heinze y define su futuro en Newell's

Uno de los coordinadores de inferiores de Newell’s, Gustavo Tognarelli, está analizando su continuidad en el cargo de cara al año que viene. El exarquero leproso y también DT interino de la primera división este año durante un partido (victoria con Vélez), tras la salida de Javier Sanguinetti, resolverá los pasos a seguir en los próximos días, ya que está meditando su permanencia debido a una situación estrictamente personal. “Pude charlar un rato con Gabriel Heinze. Veré qué hago la semana que viene, no hay nada extraño, todo es por una situación personal. Es una actividad que requiere muchas horas de trabajo y mucho esfuerzo para estar atento y acompañar a los juveniles. A mí me encanta la coordinación, ya no podría cumplir otra función dentro del club”, le confió Tognarelli a Ovación. Y sentenció: “La llegada del Gringo al club es espectacular y jerarquiza a la institución.