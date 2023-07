The New York Times cerró su sección Deportes y la reconvierte en una web independiente

El periódico más influyente de Estados Unidos compró en 2022 la página The Athletic, que hoy tiene 3 millones de suscriptores. Quiere llegar en 2027 a 15 millones

El periódico The New York Times (NYT) anunció que cerrará su departamento de Deportes y que pasará a depender de la web The Athletic para cubrir las informaciones deportivas que aparezcan en sus ediciones impresa y digital. Todo ocurre ahora cuando el mejor jugador del mundo, el rosarino Lionel Messi, va a ser presentado en Estados Unidos por su nuevo club: el Inter Miami FC.