Tevez probó y Central iría a Córdoba con muchos cambios

Como sucede partido a partido, Carlos Tevez no confirmó los once, pero todo parece indicar que el técnico canalla realizará unas cuantas modificaciones para el encuentro de este jueves por la tarde ante Quilmes, en Córdoba, por los 16avos de final de la Copa Argentina. El Apache probó el equipo en la última práctica antes del viaje a la Docta y en la misma aparecieron los nombres de Juan Gabriel Rodríguez, Francis Mac Allister, Facundo Buonanotte y Gustavo Ramírez. Uno de los que se estaría quedando afuera es Lautaro Blanco, por un unos papeles que todavía no llegan desde España por su venta a Elche y posterior préstamo del club español. Mientras, Jorge Broun tendría un lugar en el banco de relevos.