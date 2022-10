Tevez podría hacer algo que nunca hizo: repetir equipo

Sin lesionados ni suspendidos, el Apache está en condiciones de poner en cancha el lunes ante Colón a los mismos once que vienen de ganarle a River en Núñez

Tras la muy buena victoria lograda en cancha de River y dos días de descanso, el plantel de Central retomó este miércoles los entrenamientos de cara al partido frente a Colón (el próximo lunes, a las 16.30), que cerrará la participación del canalla en la Liga Profesional , y Carlos Tevez comenzó a trabajar para delinear el equipo, que podría ser el mismo. Sin suspensiones en el medio, el Apache recibió la buena noticia de que tras ese reencuentro en el predio de Arroyo Seco ningún futbolista acusó algún tipo de molestias, por lo que el entrenador estaría en condiciones de repetir los once, algo que nunca hizo desde que tomó las riendas del equipo.

Tevez siempre realizó variantes de un partido a otro, pero esta vez podría ser la excepción, más teniendo en cuenta el nivel que mostró el canalla en su última presentación. En un contexto lógico, después de un triunfo tan importante no sólo no habría que esperar demasiadas modificaciones, sino que son altas las probabilidades de que no toque absolutamente nada.