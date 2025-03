Tenis: "Si lográs conectar al juego desde la parte mental, no se compara con nada"

—Es realmente espectacular, me pone muy contento y la verdad que sí, que la esperaba. Principalmente porque fue organizada con mucho tiempo.

—Se viene en un momento clave para el tenis local porque comienza el Interclubes ¿Cuáles son los consejos que le darías a los jugadores?

—Un tenista de Interclubes, en principio, tiene que tener en cuenta que es un juego en equipo, así que hay aspectos que sería muy importante que antes de empezar la competencia queden bien claros, para que después no haya problemas de comunicación en medio de momentos de presión y eso pueda generar un cortocircuito entre los integrantes. En segundo lugar, están quienes juegan singles y quienes lo hacen en dobles, creo que sería muy importante ir afianzando las parejas para que se vayan conociendo quienes van a jugar juntos. Y en tercer lugar en relación a la competencia la clave tiene que ver con poder realmente conectar con el juego, más allá de todas las repercusiones que suceden en esa comunidad de tenis, en el contexto del club y del Interclubes.

—La psicología aplicada al deporte es muy importante, pero ahora se le sumaron las redes sociales. ¿Sos como una especie de influencer del tenis?

—Yo hasta hace un tiempo no usaba ni siquiera Instagram y ahora esta red social me permitió conectarme con gente de todo el mundo... es espectacular. El salto fue principalmente hace un año más o menos, cuando empecé a subir contenido y de repente empezaron a escribirme de todos lados. Yo ofrezco un programa de entrenamiento mental que se hace online y que me permite hacerlo con gente de todos lados.

Consejos de tenis en las redes

—¿Cómo surgió la iniciativa de comenzar a dar consejos de tenis online?

—La iniciativa fue de un grupo de gente que labura en marketing, me dieron una guía para que yo escriba lo que quería transmitir, un formato. Y así comencé a detallar en ese guión lo que quería hacer, los primeros videos tuvieron una inmediata respuesta y desde hace un año subo tres videos por semana, tenía 700 seguidores y en un año ya tengo más 50 mil. También hago podcast y doy charlas por todas partes de como aplicar el nivel mental en el deporte, además laburo en consultorio y online. La gente se conecta, individual o grupal, también atiendo a chicos, adolescentes que se están formado y a sus padres.

—¿Solamente aplicas tus conocimientos al tenis o trabajas con otros deportistas?

—No, no, solamente tenis. Especialmente el tenista amateur.

—¿Qué destacarías como positivo y negativo de un tenista amateur?

—Empiezo por lo malo, lo negativo es que muchas veces por ser amateurs se le baja el precio. Hay mucha gente que dice bueno pero en realidad somos amateurs y eso frena mucho el desarrollo de muchas cuestiones relacionadas con el rendimiento deportivo, porque es como que uno por ser amateur se desliga de algunas situaciones. Hay que aprender a tomarse el juego en serio, como se lo hace en cualquier actividad artística: el que toca la guitarra, canta o el que hace jardinería. Mucha gente se esconde ahí. Lo bueno es que si vos te lográs conectar al juego desde la parte mental, no se compara con nada de lo que haces en la vida, porque es un momento donde estás afuera del calendario, afuera del reloj, afuera de tus funciones sociales y por un ratito solo estás jugando. Eso como psicólogo, te diría que es terapéutico. Es desconectar un rato y luego retomar tu vida social.

Santiago Romañach en Rosario

Santi Romañach presentó en Rosario una exhibición y clínica en cancha, además de una conferencia en salón, lo que le permitió a los participantes conectar al juego real con nuevas perspectivas en el plano del pensamiento, bajo la consiga: “Nuevas ideas que ayuden a jugar mejor”.

La exhibición se centró en ejercicios de práctica táctica y mental con el objetivo que los participantes comprendan el juego y encuentren certidumbres en el control del tiempo y el espacio en la cancha, tanto en singles como en dobles y en las cinco situaciones de juego: cuando sacan, devuelven, pelotean de fondo, atacan o defienden.

La capacidad de lectura en base a la comprensión del juego es clave para el desarrollo de la anticipación geométrica, táctica y técnica, que es el modo de jugar al tenis en lo que va a pasar y no en lo que pasó. Los participantes pudieron aprender a ganar tiempo y así tener beneficios en el resto de los componentes del rendimiento tenístico.

En lo técnico: más tiempo para llegar, frenar e impactar con buenos apoyos y balance; en lo estratégico: más tiempo para jugar la pelota con libertad a donde al rival más le molesta; en lo físico: más tiempo para evitar arranques sorpresivos y correr mejor la cancha; en lo mental: más tiempo para jugar con calma y orientado espacio-temporalmente, donde pasa lo que el jugador esperaba que pase.

En tanto que en la disertación de salón, los presentes revisaron que significa “jugar bien” al tenis desde una concepción que vaya más allá del componente técnico y físico (factor condicional). Se diferenció estrategia y táctica y se conectó a ambos conceptos a la parte mental del rendimiento.