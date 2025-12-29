Insólito: suspendieron una final del fútbol femenino porque fueron los barrabravas de los dos clubes

Los equipos estaban a punto de salir a la cancha cuando se tomó la decisión por falta de garantías. Las jugadoras se tomaron una foto conjunta para repudiarlo

La final del fútbol femenino de una de las ligas más importantes del interior fue suspendida momentos antes de que comenzara el partido porque en el estadio había más gente de lo estipulado. Según una dirigente del fútbol femenino, quienes desbordaron las adyacencias de la cancha fueron los barrabravas de los dos clubes involucrados.

La liga en cuestión responsabilizó a la policía por la suspensión y viceversa: el Ministerio de Seguridad culpó a los responsables del fútbol local.

La insólita suspensión ocurrió en Mendoza, donde los equipos femeninos de Independiente Rivadavia y de Godoy Cruz debían definir al campeón de la temporada. La decisión se tomó cuando ambos equipos y los árbitros estaban a punto de salir a la cancha.

En los días previos, la Liga Mendocina había estipulado la cantidad de personas por equipo que podrían ingresar al estadio de Gutiérrez Sport Club (150), escenario de la final, pero cuando faltaba muy poco para comenzar el partido se notó mucha presencia de hinchas en las adyacencias y se tomó la decisión de que el partido no se jugara.

Barras de Independiente Rivadavia y Godoy Cruz

Dentro del escenario de la final todo parecía normal y no había más de 300 hinchas. Sin embargo, en los alrededores empezó a acumularse mucha más gente que, según denunció una referente del fútbol femenino, eran miembros de las barras bravas de Independiente Rivadavia y de Godoy Cruz.

Luego de la suspensión, las jugadoras de ambos equipos salieron al campo de juego y se tomaron una foto juntas para expresar su desacuerdo con la suspensión, un gesto que los hinchas de los dos equipos avalaron con aplausos.

La final entre los dos equipos de la temporada del fútbol femenino en la tierra del vino ya había sido suspendida días antes. Debía jugarse el 21 de diciembre en el estadio de Deportivo Maipú, pero la Liga Mendocina no pudo garantizar el operativo de seguridad y el partido se pospuso para este domingo 28.

Mendoza1 Foto: Diario Uno (Mendoza)

Quejas contra la suspensión del partido

Después de la suspensión y de la foto conjunta, las jugadoras expresaron su bronca por no haber podido jugar y algunas cuestionaron con severidad a los responsables de organizar el partido en la Liga Mendocina. En líneas generales, expresaron que las autoridades no están a la altura para organizar este tipo de eventos.

Giuliana Díaz, cara visible del fútbol femenino en la Liga Mendocina, dijo que el operativo dentro de la cancha estaba bien montado. "El problema fueron las barras bravas que llegaron de las dos instituciones", sostuvo. Y añadió: "Las jugadoras son las que pagaron los platos rotos".

"Los hinchas querían entrar y nosotros establecimos ya desde hace una semana que era con aforo limitado, con 150 personas por cada equipo, con nombre, apellido y DNI. La Liga se tiene que hacer cargo. Y si no tiene los fondos para poder hacer una final, que no la hagan y que se lo digan todos los delegados y a todos los dirigentes. Porque acá la única que estoy soy yo, no está ningún otro dirigente de la Liga", agregó.

La Liga Mendocina, en tanto, publicó un breve mensaje en las redes sociales en el que responsabilizó a la policía por la suspensión.

Cruce de acusaciones

A raíz de estas dos suspensiones, y de otros episodios, en Mendoza se afirma que el gobierno provincial evalúa por estos días intervenir la Liga Mendocina. De hecho, el Ministerio de Seguridad emitió un comunicado en el que acusó directamente a la liga por "el nuevo fracaso" en la organización de la final del torneo femenino. Según el ministerio, el operativo de seguridad fue correcto y se desarrolló de acuerdo a lo planeado.