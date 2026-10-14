Tenis: la comitiva santafesina dijo presente en la tierra de Güemes

En Sporting y Jockey Club de Salta se disputaron los torneos que otorgaron puntos para el ranking de la Asociación Argentina de Tenis

Nayla Paulochenka y Delfina Marshall, dos representantes de la FST presentes en el Nacional salteño de tenis.

Los campeonatos de mayor relevancia para el tenis de menores son los Nacionales. Durante una semana, las instalaciones de Sporting y Jockey Club de Salta fueron sede de dos competencias que reunieron a jóvenes tenistas provenientes de distintas regiones del país. Por un lado, se disputó el Nacional Sub 10 y, por otro, el Nacional correspondiente a las categorías Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Sub 18. Ambos torneos contaron con una importante presencia de jugadores de la Federación Santafesina de Tenis (FST) y otorgaron puntos para el ranking de la Asociación Argentina de Tenis (AAT).

El Nacional Sub 10 estuvo destinado a los más pequeños, quienes además tuvieron la posibilidad de acceder a una instancia de Second Chance. Esta modalidad les permitió continuar en competencia más allá de sus resultados iniciales, disputar una mayor cantidad de partidos y sumar experiencia dentro del circuito nacional.

En tanto, las categorías que van de Sub 12 a Sub 18 disputaron su correspondiente Campeonato Nacional, una de las citas más importantes del calendario para los tenistas en formación. La competencia reunió a jugadores llegados desde diferentes puntos del país, que buscaron sumar puntos para el ranking y continuar avanzando dentro del circuito competitivo de la AAT, con el objetivo de acceder a futuras competencias internacionales de mayor jerarquía.

Paso a paso

Para acceder a los torneos nacionales, los jugadores debieron atravesar previamente una instancia clasificatoria. Las distintas etapas regionales se desarrollaron en diferentes sedes del país y permitieron definir a los representantes que finalmente llegaron a Salta. De esta manera, los Campeonatos Nacionales forman parte de un proceso que comienza en los torneos regionales y que brinda a los tenistas la posibilidad de sumar puntos, experiencia y rodaje competitivo dentro del tenis argentino.

Los destacados en el Nacional Sub 10 fueron, en varones, Simón Alonso quien fue campeón Second Chance; mientras que en mujeres Gina Mainardi fue campeona singles y finalista de dobles con Lourdes Ferrer, quien a su vez alcanzó cuartos de final en individuales e Isabel Landriel finalista en la misma modalidad.

En lo que respecta al Nacional Sub 12 a Sub 18, en varones Sub 12 Juan Bettiol alcanzó las semifinales de singles y se consagró campeón de dobles, mientras que Facundo Cristín se metió en cuartos de final de singles. En Sub 14 Tomás Herrera fue finalista singles y dobles; en Sub 16 Geronimo Oliva fue semifinalista de singles y en Sub 18 Gregorio Boubila alcanzó los cuartos de final de singles.

En mujeres, en Sub 12 Santina Polverini fue semifinalista de singles y campeona dobles.

En tanto, en Sub 14 Nayla Paulochenka campeona singles y finalista dobles y Delfina Marshall finalista singles.

Mientras que, en Sub 16 Ana Vallejos llegó a los cuartos de final de singles.

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Tomás Ré y Manuel Paniagua fueron grandes protagonistas en el norte argentino.

Paniagua y Ré, se destacaron en Salta

Manuel Paniagua y Tomás Ré fueron dos de los grandes protagonistas del tenis juvenil internacional en Salta, donde se disputaron una etapa de la Gira COSAT Grado 1 y un torneo ITF J200. Ambos representantes de la Federación Santafesina de Tenis (FST) tuvieron destacadas actuaciones y alcanzaron las instancias decisivas de sus respectivas categorías, tal como lo habían hecho en Chile.

En el país trasandino, Tomás Ré, fue finalista en dobles y alcanzó los cuartos de final en singles en el ITF J200 Sub 18; mientras que por su parte, Manuel Paniagua, en el COSAT G1 Sub 16, llegó hasta las semifinales de singles.

Este fin de semana, Paniagua se consagró campeón en singles Sub 16, tras superar en la final al brasileño Pedro Dias Sanches Nastrini. El jugador local mostró un gran nivel de juego y se quedó con el título tras imponerse en dos sets por 6/2 y 7/5. Con este resultado, Paniagua se ubica en el segundo puesto del ranking clasificatorio para la gira europea, consolidando sus posibilidades de integrar la delegación sudamericana. No obstante, aún restan disputarse siete series del calendario, que serán determinantes para definir los jugadores que podrán participar.

Tomás Ré

Por su parte, Tomás Ré tuvo una destacada actuación en la categoría Sub 18, donde alcanzó la final del certamen. En el partido decisivo, el tenista rosarino cayó ante el peruano Alessandro Rubini García Belaúnde por 6/2 y 6/2, coronando una semana de gran nivel competitivo. Este resultado le permitió quedar a las puertas del Top 100 del ranking mundial juniors, una posición que le abriría las puertas para acceder a los cuadros principales de los torneos profesionales M15, que otorgan puntos para el ranking ATP.

En la rama femenina, también se destacó Delfina Marshall quien alcanzó los cuartos de final en singles y completó una sólida actuación en Salta. De esta manera, se sumó a los destacados resultados de la delegación de la FST en una competencia que reunió a los principales exponentes del tenis juvenil sudamericano.

De esta manera, los representantes de la FST volvieron a ser protagonistas en el circuito internacional, con resultados que reflejan el crecimiento y el nivel competitivo del tenis de la región.