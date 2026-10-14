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La gira federal de maquinaria agrícola que recorrió 15 localidades en seis provincias

La marca PLA, parte del grupo John Deere, completó su recorrido "John Deere en Acción" con capacitaciones técnicas y la presentación de la pulverizadora 3600 GD en cada concesionario

Redaccion Comercial

Por Redaccion Comercial

14 de octubre 2026 · 14:50hs
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La gira federal de maquinaria agrícola que recorrió 15 localidades en seis provincias

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La gira federal de maquinaria agrícola que recorrió 15 localidades en seis provincias

Entre el 20 de agosto y el 15 de octubre, la marca santafesina de pulverizadoras y sembradoras PLA, parte del grupo John Deere, desplegó una gira federal por 15 localidades de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Salta y Chaco. El recorrido, enmarcado en la iniciativa "John Deere en Acción", combinó la presentación en terreno de la nueva pulverizadora PLA 3600 GD junto a los modelos John Deere 440R y 230M, con una fuerte apuesta a la formación técnica en cada punto de la red de concesionarios oficiales.

La propuesta no se limitó a la exhibición de maquinaria. Cada una de las 15 paradas incluyó una instancia de capacitación técnica orientada a lograr aplicaciones más precisas, reducir el uso de insumos y bajar costos sin resignar calidad en el cultivo. La combinación de tecnología y formación directa en el concesionario fue el eje que atravesó todas las jornadas, con el productor agropecuario como destinatario central de cada actividad.

El anclaje territorial de la gira responde a una estrategia que la empresa viene consolidando en la región. Fundada en 1975 como la primera compañía en fabricar pulverizadoras autopropulsadas en Latinoamérica, PLA tiene su planta principal en Las Rosas, Santa Fe, y opera también en Canoas, Brasil. Actualmente, John Deere es la única empresa que produce en el país los principales equipos necesarios para el ciclo productivo del campo: tractores, cosechadoras, sembradoras y pulverizadoras.

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El testimonio desde el campo

Uno de los productores que dio cuenta del impacto de esta tecnología fue Lisandro Víctor Obrador, de Obre Agro, en Los Toldos, provincia de Buenos Aires. "La tecnología impactó en forma muy positiva. Tuvimos un antes y un después, tanto en producción como en resultados económicos", relató. Obrador puntualizó que el mayor ahorro se registró en el consumo de productos fitosanitarios: "Las pulverizaciones fueron mucho mejores por toda esta tecnología, y eso redundó en mayores beneficios".

Para Obrador, la clave está en poder controlar con precisión la aplicación, una de las pocas variables que sí dependen del productor, frente a las condiciones climáticas que escapan a su manejo. La lógica detrás de esa afirmación es la misma que impulsó el diseño de la gira: pulverizar bien no es aplicar más producto, sino colocar cada gota exactamente donde tiene que ir, con menos superposiciones y menos deriva.

Este enfoque cobra relevancia en el contexto del mercado nacional de maquinaria agrícola. Desde la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) advirtieron que el sector está por debajo de los promedios históricos y que "los precios están muy bajos y los márgenes ajustadísimos". En ese escenario, John Deere lideró el mercado en 2024 con el 23,7 % de las operaciones totales, posición que la empresa busca sostener con iniciativas de acercamiento territorial como la que acaba de concluir.

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Inversión y cercanía con el productor

La gira se inscribe además en un ciclo de inversiones más amplio. John Deere anunció inversiones superiores a USD 15 millones en la planta de PLA en Las Rosas, con el objetivo de incrementar en un 50 % la capacidad de producción de pulverizadoras y sembradoras. En los últimos diez años, la empresa invirtió alrededor de USD 265 millones en el país. La nueva fábrica de Las Rosas se ubica hoy al nivel de las principales plantas de John Deere en el mundo.

Con el cierre de esta edición, PLA ratificó su apuesta por acercar innovación directamente a cada zona productiva del país, a través de su red de concesionarios oficiales. La estrategia apunta a que el productor no tenga que trasladarse para conocer la tecnología disponible, sino que sea la tecnología la que llegue hasta él, en cada localidad, en cada lote. Quienes quieran conocer más sobre las pulverizadoras PLA pueden ingresar al sitio oficial de la marca.

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