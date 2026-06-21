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Tenis: Francisco Cerúndolo logró el mayor título de su carrera

Ganó la final del ATP 500 de Queen's y se consagró por quinta vez en su carrera. Es el tercer argentino que se corona en un torneo sobre césped

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

21 de junio 2026 · 18:34hs
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Francisco Cerúndolo

AP

Francisco Cerúndolo, con el trofeo tras vencer a Tommy Paul en el torneo inglés de tenis.

Francisco Cerúndolo obtuvo el quinto título de su carrera, el más importante de su carrera en el tenis. La consagración fue en el ATP 500 de Queen's, en el Queen's Club de Londres. Este domingo, venció en la final al estadounidense Tommy Paul por 6/7 (4), 6/4 y 6/3.

Cerúndolo saltará del puesto 27º al 21º del ránking mundial con el título conseguido en Queen's. El segundo que obtiene sobre césped tras la coronación en Eastbourne 2023. En aquella ocasión, también superó a Paul en la final.

El tenista de la Ciudad de Buenos Aires es el tercer jugador argentino se lleva el principal trofeo de un torneo sobre césped. Anteriormente, lo consiguieron Guillermo Vilas (Masters 1974 y Abierto de Australia 1978 y 1979) y Javier Frana (Nottingham 1995).

Nuevo entrenador, nuevo título

"No lo puedo creer. Ganar este torneo, en césped, es algo poco imaginable para alguien de Argentina. Mi primer título ATP 500 no podía ser mejor", declaró Cerúndolo tras la consagración en Queen's, seguido desde la tribuna por su nuevo entrenador, el chileno Nicolás Massú.

>> Leer más: El particular homenaje a Messi de un tenista argentino después de ganar en Londres

Para Massú, fue el primer torneo junto a Cerúndolo, quien hasta Roland Garros tuvo de entrenador al uruguayo Pablo Cuevas. En el torneo parisino, el argentino echó a Cuevas del estadio durante el partido de 3ª ronda, en el que fue eliminado. Esa clase de cruces verbales con sus conductores son habituales.

Los títulos de Cerúndolo

En la presente temporada, Cerúndolo fue también campeón en el ATP 250 de Buenos Aires.

Los anteriores títulos fueron en el ATP 250 de Umag (2024), ATP 250 de Eastbourne (2023) y ATP 250 de Bastad (2022).

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