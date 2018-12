Son cinco los policías heridos por el enfrentamiento con hinchas de Central

El comisario Daniel Acosta fue uno de los cinco efectivos policiales que esta madrugada resultó herido por los serios incidentes que se desataron a la madrugada con hinchas de Central que permanecían frente a la sede fundacional tras el festejo de anoche por el aniversario 129 del club. "La venta de alcohol en plena calle fue excesiva", lamentó.

En declaraciones al programa "Procopio 830" de La Ocho, Acosta describió que "el horario en que más gente comenzó a llegar fue entre las 20 y 22 horas, calculamos que había entre unas 18 y 20 mil personas, el festejo estaba acordado con el Ministerio de Seguridad hasta la 1.30 horas".

"La venta de bebidas alcohólicas siguió y la música al final se extendió hasta la 1.45, el expendio de alcohol logramos que termine a las 2.05, pero además había gente con heladeritas, y venta ambulante que se nos infiltró, había mucho alcohol de por medio", describió.





Acosta reflexionó sobre este tema y el permiso que se le otorgó al club para vender alcohol en plena calle. "Creo que para un evento callejero con tanta gente fue excesiva la venta de alcohol, siempre va a ocurrir algo", dijo.

El comisario describió como se originaron los problemas. "Aproximadamente a las 4 de la mañana, ya hacía dos horas que había terminado el evento, teníamos que levantar los servicios policiales, el personal de tránsito se había retirado de los cortes, entonces se invitó a la gente, unas mil personas, a que se vayan agrupando del lado de una de las arterias".

"Había un sector que se corría sin problemas, pero había un grupo un poco alterado y con mucha pirotecnia que querían hacer lo mismo, fue ahí que vuela un botellazo a uno de los uniformados", precisó.

"El grupo de infantería se agrupa para ese lado, vuelan dos o tres botellazos más y eso origina que se tuvo que tratar de separar a esta gente", agregó para aclarar que había "unos que disfrutaban con tranquilidad y otros que lo hacían con un modo agresivo".

Acosta relató cómo fue la agresión que sufrió en carne propia. "Una vez que la gente empieza a correr, me rodea un grupo de sujetos, uno que empuñaba una botella de vidrio intenta golpearme y cuando me cubro de esta agresión, de atrás, un muchacho joven que decía que era de la comisión directiva -tengo que chequear que sea así- me da un golpe de puño en el rostro, pierdo el equilibrio y caigo al piso, y me dieron patadas cuando estaba en el suelo", agregó.

Además enumeró lo que sucedió con los otros policías. "Uno de los efectivos recibió un botellazo en la nuca, le hicieron tres puntos pero está bien, el jefe de la dependencia, el subcomisario David, recibió un botellazo en la pierna izquierda que le provocó una herida, y personal de infantería que también recibió botellazos en las piernas", describió.

Respecto de si había hinchas lastimados, dijo: "No tomamos conocimiento de hinchas heridos, nadie se acercó a decirnos que estaba lesionado, si hay alguno se los invita a ir a la Fiscalía a hacer la denuncia, si quiere evitar la comisaría", cerró.