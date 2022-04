Somoza prepara el equipo y podría haber algunos cambios

El técnico de Central tiene la práctica de hoy para definir los once que arrancarán el partido de este sábado frente a Independiente. Yacob es un candidato

Uno de los que podría tener chances de meterse entre os once es Claudio Yacob, que ingresó algunos minutos en cancha de Lanús. Si eso sucede obviamente uno de los candidatos a salir es Emmanuel Ojeda, pero está la posibilidad de que el DT opte por jugar con doble cinco, para lo cual tendría que prescindir de la figura de enganche que utilizó en los últimos tres partidos.

Esa función de enganche también la cumplió Lucas Gamba, a quien también se le abre alguna puerta para volver a la titularidad, pero básicamente como delantero. Será uno de los competidores directos con el juvenil Alejo Veliz.

Pupi.jpg Somoza le dio toda la confianza al Pupi Ferreyra en los último partidos. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Somoza ya probó en el fondo con Facundo Almada y Javier Báez y en esa posición tiene como alternativas a Ricardo Garay y Julián Velázquez. Otro puesto que estaría en la mira es el del lateral por derecha, pero hasta aquí el técnico canalla respaldó siempre a Damián Martínez.

En el medio está la situación de Emiliano Vecchio, quien viene realizando un trabajo de reacondicionamiento físico y en los dos últimos partidos no estuvo convocado (sí lo citaron contra Colón para que estuviera en el banco pero sabiendo que no iba a ingresar). No obstante, por las declaraciones de Somoza tras el encuentro en la Fortaleza parece poco probable que figure entre los concentrados.

Todo dependerá de la lectura que haya hecho Somoza del partido del miércoles, pero hay olor a que habrá varias modificaciones.

Asamblea por el presupuesto, el 31 de mayo

La comisión directiva canalla se reunió en la sede de calle Mitre y allí se definió la fecha de la asamblea en la que se presentará el presupuesto correspondiente al próximo ejercicio, que va desde el 1º de julio de 2022 al 30 de junio de 2023. La misma se realizará el próximo 31 de mayo. En agenda también había algunos otros temas y uno en particular, que tiene que ver con el manejo del próximo mercado de pases. Lo que se tiene pensado es realizar alguna modificación en relación a los encargados de manejar la llegada de refuerzos, pero por ahora no se tomó ninguna decisión. Igual, hay tiempo, ya que faltan varias semanas para que inicie ese proceso.