Somoza piensa en las mismas caras, pero con Gamba

De los once que estuvieron en la victoria ante Estudiantes, diez repetirían.

Leandro Somoza no realizó todavía las pruebas finas del equipo , por ende, lejos se está de una confirmación de parte del entrenador sobre los once que enfrentarán el viernes a Sol de Mayo . En este contexto por supuesto tampoco está la lista de los que viajarán, atendiendo especialmente a la situación de Emiliano Vecchio. Claro, esta indefinición respecto al equipo posiblemente tenga que ver con que el técnico canalla ya tiene en mente qué poner en cancha, pero sobre todo con el conformismo con el que se retiró del Gigante cuando Central le ganó a Estudiantes, por la última fecha de la Copa de la Liga Profesional . Es que, en principio, sólo tocaría lo mínimo indispensable por la ausencia ya definitiva del goleador Marco Ruben. Todos los caminos conducen a que el reemplazante del ya exjugador canalla será Lucas Gamba . Otro de los que tiene chances de meterse entre los once es Milton Caraglio, pero esa posibilidad parece poco probable.

Por eso las especulaciones en la previa de que no sólo mantendrá la base, sino que su idea es jugar prácticamente con el mismo equipo. Es más, si Ruben no hubiera decidido retirarse o si hubiera extendido su continuidad hasta el partido de mañana, seguramente el entrenador no hubiera tocado nada.

Gamba.jpg Somoza se retira del campo de juego acompañado por Gamba, a quien pondría de delantero. Leonardo Vincenti / La Capital

Lo cierto es que la baja de Marco puso a Somoza frente a la obligación de realizar una variante y sobre eso estuvo trabajando durante toda la semana. Y lo dicho, Gamba es el jugador que corre con ventaja en esta carrera.

Gamba no tiene las mismas características que Ruben, pero es uno de los futbolistas que mayor rodaje tuvo desde la llegada de Somoza, quien varias veces lo utilizó como titular y cuando eso no sucedió el mendocino fue una de las primeras alternativas a la hora de realizar algún cambio en medio de un partido. Es cierto, en más de una ocasión lo utilizó como enganche, pero sin desconocer que su verdadera función es la de delantero. Por eso sería el mendocino el acompañante en la ofensiva del juvenil Alejo Veliz, quien a esta altura tendría un lugar asegurado por los goles que convirtió en los últimos partidos (uno frente a Huracán y el restante ante Estudiantes).

De ser Gamba el elegido sí cambiaría en cierta forma la fisonomía del equipo en la búsqueda del arco contrario. Es que el mendocino es más de ir por afuera, de tirar diagonales y buscar permanentemente los espacios, a diferencia de Ruben, quien siempre se caracterizó por estar presente en cercanías de área. De allí la pequeña hendija que se deja abierta para Caraglio.

Por lo demás no habría que imaginar grandes retoques en el equipo. Si hasta aquí Somoza jugó casi todos los partidos con enganche (el único en que planteó algo distinto fue el de su debut como entrenador, ante Tigre), es lógico que no se aparte de esa idea. Y Luciano Ferreyra, que además viene de convertir, es número puesto para desempeñar la función de enlace.

Cancha.JPG

La única apuesta fuerte que hizo Somoza frente a Estudiantes fue el ingreso de Walter Montoya y el chaqueño respondió de buena manera, por lo que se supone que continuará entre los titulares. Hoy Claudio Yacob y Marcelo Benítez son fija.

Por eso, lo único que al entrenador le quedaría por analizar es en la defensa, pero en ese terreno también el DT quedó conforme, especialmente por el lado de Damián Martínez, quien venía en un bajo nivel pero que en el último partido mostró una mejor cara. Facundo Almada, Juan Cruz Komar y Lautaro Blanco estarán en la misma situación que los mediocampistas Yacob y Benítez.

¿Y Vecchio?

Hasta que la lista de concentrados no se dé a conocer no se sabrá si Emiliano Vecchio será uno de los que viaje a la capital provincial para jugar ante Sol de Mayo. Está claro que el diez no es considerado para ser titular, pero la pregunta que cabe es si formará parte de la delegación.

Teniendo en cuenta lo que pasó en los dos últimos partidos del torneo local (estuvo en el banco contra Huracán y Estudiantes), Vecchio debiera integrar la lista, pero es tanto lo que se está hablando respecto a la continuidad del volante ofensivo una vez que finalice el semestre para el canalla que por estos días se puede esperar cualquier decisión de parte del entrenador.

Especulaciones al margen, Somoza se tomó su tiempo para probar el equipo, aunque, se insiste, seguramente esta postura está relacionada con que se la jugará (a excepción de Ruben) con el equipo que viene de despedirse con un triunfo de la Copa de la Liga Profesional.

Arranca la venta de entradas

Hoy se pondrán en venta las entradas para el partido del viernes ante Sol de Mayo, por la Copa Argentina. El expendio será en el Gigante de Arroyito, de 10 a 18. Central tendrá a disposición, en principio, 10 mil localidades, con la posibilidad de solicitar algunas más, en caso de que sea necesario. El costo de las entradas es de 1.500 pesos la popular y 3.000 la platea.

Hinchas.jpg Los hinchas canallas podrán viajar a Santa Fe para ver al equipo de Somoza. Leonardo Vincenti / La Capital

Si queda un remanente, la venta proseguirá el viernes, de 10 a 13, y un dato importante que dejaron en claro desde Central es que no habrá venta de entradas en Santa Fe, por eso quienes no adquieran sus tickets aquí en Rosario no podrán ingresar al estadio 15 de Abril.

Tendrán prioridad los socios, con la particularidad de que un socio, con carné en mano, puede adquirir hasta cinco localidades.

Hace mucho que los hinchas de Central no pueden ver a su equipo fuera del Gigante de Arroyito. La última vez que eso sucedió fue en mayo de 2019, cuando el equipo dirigido en ese entonces por Diego Cocca jugó la Supercopa Argentina ante Boca, en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, donde el canalla igualó sin goles y cayó por 5 a 4 en la definición por penales.