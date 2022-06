Somoza pidió "ayuda" a la dirigencia por los refuerzos y no se da por vencido

Leandro Somoza apuntó que "está claro que necesito refuerzos", que el más experimentado del banco era Tanlongo y pidió paciencia. "No me doy por vencido", dijo

"Vengo repitiendo desde la primera conferencia de prensa en Ezeiza. Está claro que uno necesita refuerzos. Tengo un plantel muy reducido y con muchos juveniles", dijo el técnico canalla Leandro Somoza. "De afuera y de adentro es preocupante la situación. Estoy tranquilo por el trabajo del día a día pero tampoco tengo la posibilidad de modificarlo por la poca cantidad de jugadores que tengo. Di de baja a muchos porque no entraban en lo que uno quería, pero esperaba que llegaran los refuerzos en la pretemporada y no pasó. No me doy por vencido, me gustan estos desafíos pero necesito un poco de ayuda. Hoy en el banco el de mas experiencia era (Mateo) Tanlongo".