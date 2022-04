Somoza no tiene el equipo definido

Si bien el canalla entrenó, lo concreto es que el técnico de Central no oficializó la formación que recibirá este sábado al Rojo de Avellaneda en el Gigante.

Central contará seguro en la ofensiva con Ruben, pese a que Somoza no definió cómo armará el equipo.

El hincha de Central recién podrá certificar cómo saldrá a jugarle su equipo a Independiente poco antes de que arranque el encuentro. Es que Leandro Somoza no lo definió. El plantel hizo un trabajo con pelota este viernes a la tarde. Fue luego que un grupo de hinchas caracterizados se reuniera con los jugadores en el corazón del country de Arroyo Seco, aunque no quedó resuelto quiénes serán los once apellidos que buscarán volver al triunfo en el Gigante tras cuatro presentaciones poniendo prácticamente la mejilla.