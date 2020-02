Sin consuelo por las lesiones de Nadalín y Gabrielli

Newell’s se quedó sin dos futbolistas por las próximas tres semanas, según el parte médico que brindó ayer el club. Facundo Nadalín tiene una distensión en el isquiotibial izquierdo y su ausencia para el partido del viernes con Racing provoca un dolor de cabeza porque el otro lateral derecho, Angelo Gabrielli, se recupera de un desgarro. Mientras que Aníbal Moreno presenta una contusión en el sóleo izquierdo, que ya le había impedido jugar contra Colón. Ambos futbolistas se quedarán afuera de las dos últimas fechas de la Superliga. Por el tiempo que les demandará la recuperación incluso se perderían el inicio de la Copa Superliga, programado para el fin de semana del domingo 15 de marzo.

Esta es la segunda vez que Nadalín sufre una lesión en el isquiotibial izquierdo. En la tercera fecha contra Vélez se había desgarrado el mismo músculo. Las lágrimas con las que dejó el Coloso durante el segundo tiempo frente a Colón fueron un mal presagio. Sabía que no era una dolencia menor.

Para la lepra el problema es que en los dos últimos partidos Nadalín reemplazó a Gabrielli, desgarrado en el bíceps femoral derecho. El uruguayo todavía no está en condiciones de reaparecer. Lleva dos semanas desde la lesión. Y entonces, ¿quién juega?

Frank Kudelka mandó a Braian Rivero a marcar punta derecha cuando Nadalín dejó la cancha en la última fecha. No había un lateral derecho en el banco. Y en el partido anterior en el Coloso, contra Estudiantes, Rivero también pasó a jugar de lateral. Fue durante los últimos minutos, cuando Gabrielli se fue arriba porque no podía correr por el desgarro. No había chance de reemplazarlo debido a que la lepra ya había realizado los tres cambios.

Rivero tuvo que adaptarse por obligación al puesto de lateral y parece que lo volverá a hacer, desde el comienzo. Es que no hay ningún otro marcador derecho en el plantel de primera. “Si Nadalín tiene algo, no tengo más laterales derechos. Algo voy a tener que inventar”, anticipó Kudelka en la conferencia luego de partido con Colón. Patricio Acevedo fue el marcador de punta de la reserva en el partido contra Colón. En noviembre recién cumplió 17 años. No está para dar el salto a primera. Tampoco el otro marcador de la reserva, Ian Glavinovich, que en octubre último cumplió los 18.

El lateral titular de la reserva hasta el año pasado fue Alan Luque, de 21 años. Pero en enero se decidió que no sería tenido en cuenta. El futbolista, que también es zaguero, tiene contrato con el club hasta junio de 2021.

Por lo visto, Kudelka no tiene margen para elegir y Rivero es la opción a mano. Pero si lo corre del medio a la defensa surge otro problema: quién juega en la mitad de cancha. Moreno, titular desde el reinicio de la Superliga y ausente en la previa ante Colón por un traumatismo, quedó descartado para lo que resta de la Superliga. El parte médico informó una contusión en el sóleo izquierdo.

Denis Rodríguez es el candidato para entrar. Es un mediocampista con otras características a las de Rivero. Es un volante ofensivo. Durante el segundo semestre de 2020 ingresó seguido desde el banco y fue titular en 8 encuentros. En el reinicio de la Superliga tuvo menos oportunidades.

Newell’s tampoco cuenta con demasiadas alternativas para el medio. Jerónimo Cacciabue recién lleva dos partidos en la reserva, buscando entrar en ritmo. La intención sería que lo siga haciendo allí.

A Newell’s se le complicó el cierre del torneo con las lesiones. Otra prueba más a superar.

Defiende el invicto ante un DT con "sentido de pertenencia"

Newell's visitará a Racing el viernes en el Cilindro de Avellaneda con los contratiempos ocasionados por las bajas, pero con el ánimo en alza por la goleada a Colón y con un invicto que ya se extiende a 7 partidos. Es la mejor racha de Frank Kudelka al frente del equipo. La lepra obtuvo un buen empate ante Lanús en su última salida. La nueva visita es al Racing de Sebastián Beccacece. "Tengo un sentido de pertenencia con Newell's, pero hoy estoy en Racing, defiendo estos colores y quiero ganar", declaró ayer Beccacece.