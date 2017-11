Siguen en la lona

No levanta por nada el ánimo en la Superliga. Desde que arrancó la temporada no para de acumular sinsabores. Cada movimiento que hace Central en el plano local lo matiza con los colores de la irregularidad e incertidumbre. El esfuerzo no puede superar a la desazón. Las victorias siguen sin fluir. La calma continúa sin reinar en medio de las agitadas aguas que dominan a Arroyito. Ayer volvió a poner la mejilla en el Gigante. Lo hizo por tercera vez consecutiva. Esta vez cayó ante Atlético Tucumán 1 a 0. Demasiado sufrimiento a esta altura del certamen para la masa canalla, que sólo lo mantiene en vilo la Copa Argentina.

Se notó que los dos se encanutaron a los mejores apellidos para el partido del próximo viernes en Formosa. La tentación en el banquete que ofrecerá la Copa Argentina es grande. El pase a la final estará en juego. Demás está mencionar que ambos anhelan inscribir su nombre en el partido definitorio del torneo federal. Sin embargo, lo que hicieron el canalla y el Decano no alcanzó a ser un espanto por poco.

Central mostró las uñas a los 9' cuando Zampedri ensayó un remate en cámara lenta sin ángulo cerca de Alejandro Sánchez, quien se terminó quedando con la bocha. Después no plasmó un gran repertorio. Ponía ganas, pero le faltaba sincronización y juego colectivo.

Sin embargo, antes de la media hora sacudió un poco la modorra que dominaba en las tribunas cuando Lovera sacó un latigazo desde afuera del área, que terminó en las manos del arquero visitante sin problemas. Trascartón, Zampedri se cayó dentro del área solo luego de un centro de Elías Gómez y todo quedó en las ganas.

Desde lo táctico el canalla modificó los carrileros sobre la marcha. Rivas y Lovera intercambiaron posiciones y dejaron la sensación de que el entrenador esta vez había acertado. Porque Leonel se movió por la izquierda con soltura y Maximiliano lo hizo por derecha con más firmeza. Lo extraño es que esa rotación duró casi como un hielo al sol. Y terminó sintiéndose cuando el equipo intentaba meter una arremetida.

Fue por eso que hubo grandes momentos del primer tiempo en los que la pelota seguía viajando sin lastimar a ninguno. Iba de un lado hacia otro como barrilete sin cola ante un Atlético que era un rival pasivo. En realidad el Decano fue casi siempre un espectador más, pese a que antes de ir al descanso dio señales de que el corazón le latía cuando Ismael Blanco sacó el único disparo hacia Ledesma. No obstante, era más que elocuente que ninguno podía sacarse diferencia. Ratificaban en cancha que eran dos equipos alternativos de verdad.

Cuando iban siete minutos de la etapa final llegó la sorpresa para todos. Gervasio Núñez sacó de la galera un bombazo de media distancia que se le hizo imposible de desviar a Ledesma. Golazo del ex jugador surgido y promovido a primera desde las entrañas de la cantera canalla. El Yacaré no lo festejó por respeto a su pasado.

Sin querer queriendo, el Decano se estaba llevando oro en polvo de Arroyito. Montero mandó a Camacho y Ruben a escena con el objetivo de revertir el delicado cuadro de situación. El DT adelantó las líneas. Reubicó piezas, pero todo seguía igual. Desmadrado desde lo táctico.

Para colmo a los 19' el volante Francisco Grahl se comió el segundo solito. De manera inexplicable no estiró las cifras la visita, que ya jugaba sin ponerse colorado al error ajeno para ver si sacaba alguna diferencia más en el campo auriazul.

La expulsión del paraguayo Leguizamón (a los 89') sintetizó la impotencia canalla. Ni las constantes indicaciones de Montero y el Chengue Morales lograban hacer entrar en sintonía a los jugadores locales. Se percibía que era una nueva noche fría en el barrio de Arroyito. Y así terminó siendo para este Central, que el viernes tiene de verdad una cita impostergable con el triunfo por la Copa Argentina. Caso contrario, habrá consecuencias deportivas.