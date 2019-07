"Siempre he sido muy optimista"

El fin de semana jugó algunos minutos en el segundo amistoso que Newell's disputó con Defensa y Justicia. Leandro Grimi entrena a la espera de que se le cumpla la ilusión con la que llegó al club del Parque: jugar.

"Estoy muy contento de estar en Newell's y muy agradecido", manifestó Grimi a www.racingdealma. Luego recordó lo que le pasó desde que se incorporó al club del Parque en 2018.

"Hice toda la pretemporada, jugué los amistosos y la Copa Santa Fe. Me sentía bárbaro. Después tuve una mala suerte impresionante, se me formó un edema por una patada en la rodilla y eso lleva mucho tiempo", agregó el futbolista, de 34 años, quien se rompió los ligamentos cruzados de la rodilla izquierda y derecha en 2016 y 2017, respectivamente, estando en Racing.

Grimi manifestó que actualmente se encuentra "muy bien, a disposición del entrenador y del equipo".

El futbolista sostuvo que no le costó mentalmente recuperarse tras las lesiones que tuvo en Racing y Newell's.

"Siempre he sido una persona muy optimista, con fines muy claros. Siempre supe lo que venía a hacer al club y me preparé siempre con eso delante, mirando a ese horizonte", dijo.

Grimi aseguró que en ningún momento se le ocurrió colgar los botines. "A mí me gusta mucho jugar al fútbol. Siento que todavía lo puedo seguir haciendo. Nunca se me pasó por la cabeza retirarme. Estoy muy bien rodeado por mi familia, amigos y, además, la institución me apoyó mucho", señaló.

Acerca del gesto de ceder seis meses del sueldo a partir de que no pudo jugar contó: "Fue una decisión tomada más desde el corazón que de otro lado. Me parece que son iniciativas que uno a veces toma y esto no quiere decir que obligatoriamente lo tenga que hacer todo el mundo. Cada uno piensa a su manera y yo creí que con esto también podía darle una mano al club que me había venido a buscar y que lamentablemente, por este edema que tuve en la pierna, no pude participar".

"Hoy estoy a disposición del técnico. Ahora voy por el escalón que tengo más adelante, de poder ayudar cuando me toque. Obviamente que llegué al club con la ilusión de jugar, sentirme importante y de que al equipo le vaya bien", sostuvo.