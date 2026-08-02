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Secuestran en el Coloso una bandera en contra de la Ley de Tierras

En una de las plateas apareció colgada una insignia de color blanco con la leyenda "Las tierras no se venden las tierras se defienden"

2 de agosto 2026 · 22:07hs
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Bandera contra la ley de tierras en Newells. La colgaron ayer en el estadio Coloso Marcelo Bielsa

Foto: redes sociales

Bandera contra la ley de tierras en Newell's. La colgaron ayer en el estadio Coloso Marcelo Bielsa

Un operativo de requisa realizado este domingo en las instalaciones del Coloso derivó en el secuestro de una bandera que contenía una leyenda en contra de la Ley de Tierras. El procedimiento estuvo a cargo de la Sección Explosivos de la Policía provincial, en el marco de los controles habituales previos a los eventos que se desarrollan en el estadio.

El episodio se registró pasadas las 14.15, cuando el personal policial que realizaba tareas de inspección preventiva en la bandeja superior de la platea doble detectó la presencia de una insignia de color blanco con letras negras. En la tela se podía leer de manera clara la consigna: "Las tierras no se venden las tierras se defienden".

El próximo jueves el Senado nacional volverá a quedar en el centro de una disputa que desborda los límites del Congreso. El oficialismo intentará aprobar la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa cuyo capítulo más conflictivo elimina las restricciones nacionales para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.

>> Leer más: El Senado debate la venta sin límites de tierras a extranjeros: cómo votarán los tres legisladores santafesinos

Qué pasó con la bandera en el Coloso

Ante el hallazgo, se dio aviso a las autoridades superiores, desde donde se impartió la orden inicial de retirar el elemento y entregarlo al intendente del estadio.

Sin embargo, horas más tarde, la situación judicial y administrativa del objeto cambió por directivas ministeriales. Cerca de las 18:30, y a raíz de una nueva orden emanada directamente desde el Ministerio de Seguridad, los efectivos procedieron al secuestro formal de la bandera que había sido colapsada en las tribunas del Coloso del Parque.

Como corolario del procedimiento, la sección policial interviniente labró las actuaciones correspondientes para trasladar el elemento incautado y dejarlo a disposición en la sede de la comisaría 2ª, dependencia que continuará con los trámites administrativos de rigor vinculados al operativo.

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