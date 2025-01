Sebastián Cejas: "Josué Reinatti tiene el grado de inconsciencia para ser el arquero de Newell's"

Sobre los puntos a mejorar, indicó que “con respecto a la técnica de arquero, es un chico que todavía es joven y tiene que mejorar con trabajo la postura, la seguridad de manos, la coordinación”.

Como exarquero que pasó por las divisiones inferiores y llegó a la primera división, es crítico del momento que vive el club: “Tengo una opinión fundamentada con resultados, si vos este último año, el 2024, te encontrás con que cambiaron cuatro coordinadores de divisiones inferiores, seis entrenadores y tres managers, eso te da un parámetro que las decisiones que se están tomando no son buenas”.

Para Sebastián, la banca a un arquero de las inferiores no solo depende del DT de turno sino en una decisión también de la dirigencia. “Este va a ser un año en donde Astore no puede errarle. Y esto son hechos, no es mi opinión, esto es la realidad del club. Entonces, si tiene que traer un arquero o no, yo no estoy en la cabeza del entrenador. No sé lo que puede pensar el técnico, pero que Reinatti tenga la continuidad, depende de la valentía y la decisión del entrenador, de lo que él quiere futbolísticamente, avalada por una decisión institucional de hacia dónde quiere ir la institución”, resaltó.

“Cuando vos no tenés un norte, o no tenés bien decidido qué es lo que vos querés como club y hay grises en el medio, es ahí donde después se empieza a fallar. Por eso creo que hace mucho tiempo que no ha surgido un arquero del club, como no han surgido cierta cantidad de jugadores para promover a la primera división destacados”, agregó el exarquero leproso.

Cejas dejó en claro que las determinaciones que se toman pasan más por los resultados que por un proyecto coherente. “Va más en la política del club, en la urgencia de los resultados que en un norte propiamente dicho, proyectado. Considero que no es fácil, pero si vos estás en una institución y no tenés claro hacia dónde querés ir, estás en problemas y pasa lo que pasa”, sentenció.

La crítica a la Comisión Directiva

Por su parte, apuntó contra la actual directiva. “Todas las decisiones que ha tomado el presidente hasta diciembre del 2024, fueron todas malas. Y eso se ve, en las estadísticas, hay datos que respaldan eso. A mí no me gusta apresurarme, las opiniones las doy con datos más realistas, por eso me atrevo a opinar sobre lo que pasó. Si en tres años se tomaron tantas malas decisiones, hay un responsable, obviamente, que considero que es el presidente, y que no se puede equivocar más”, destacó.

Como hincha sufre este presente y quiere ver a Newell’s dentro de los equipos que pelean los campeonatos del fútbol argentino. “Me pone muy mal porque, obviamente, soy hincha de Newell’s, conozco el club, he vivido en él, y que esté pasando por esta situación me pone triste, esa es la palabra, triste, porque me gustaría ver números mucho más competitivos, más establecido, una institución plantada a nivel nacional, compitiendo con los cinco o seis grandes del país”, concluyó.