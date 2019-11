Angel Correa contó cómo fue su dura infancia en el barrio Las Flores

El futbolista rosarino Angel Correa contó los duros momentos que debió atravesar durante su niñez en el barrio Las Flores. En un entrevista a un medio español, el delantero de Atlético de Madrid dio detalles de una infancia sumergida en la pobreza, las drogas, la violencia, las armas y la muerte de su padre cuando tenía sólo 10 años.

"Cobraba un viático de mil pesos y eso lo usábamos como sueldo para toda la familia. Por eso, le estaré eternamente agradecido al Atlético, gracias al club mi familia y yo dejamos de ser pobres", contó el atacante en una extensa entrevista a un medio español.

También recordó el momento en el que le detectaron un problema cardíaco que puso en jaque su carrera. “Llegué a España a los 18 años con muchísima ilusión y ganas. Iba a conocer por primera vez otro país, nunca había salido de Argentina. Pero me sale que tengo una anomalía en el corazón, un tumor benigno en el ventrículo izquierdo".

"Lo analizaron y dijeron que lo querían ver en Nueva York. Allá me dijeron que yo debía decidir si me operaba o no, pero que ellos no me aseguraban si mañana o pasado eso se me cortaba y me podía morir”, agregó.

A la hora de hacer hincapié en su infancia, dijo: "El recuerdo más feliz de niño que tengo es cuando mi papá me acompañaba a jugar al baby. Tuve la suerte que hasta los 10 años me llevó él y cuando falleció me siguió acompañando mi padrino. Eso fue lo mejor, que me llevaba a todos los partidos y le decía a todos que iba a llegar a primera yo siendo un niño".

También contó que "de pequeño me sacaron del barrio de Las Flores, que es muy jodido; allí perdí a muchos amigos por alguna bala, por estar en un lugar donde no debían estar. Cuando era pequeño nunca tuve un juguete, a lo mejor alguna pelota, que la verdad que con ella éramos felices".