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Hacia una Región Circular: la UCA propone metas comunes de reciclaje a 2030

En la Semana del Clima Rosario 2026, universidades, gobiernos, cooperativas e industrias debatieron cómo regionalizar la gestión de residuos reciclables.

Javier Gómez Insausti

Por Javier Gómez Insausti

2 de noviembre 2026 · 15:10hs
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Hacia una Región Circular: la UCA propone metas comunes de reciclaje a 2030

El 16 de octubre, en el marco de la Semana del Clima Rosario 2026, y por iniciativa de la Fundación Nueva Generación Argentina, tuvimos la oportunidad de recibir en UCA Rosario la jornada «Hacia una Región Circular». El evento fue concebido para poder sentar en la misma mesa a quienes planifican, investigan y hacen economía circular todos los días en nuestra región.

Dos miradas complementarias

Se presentó el trabajo que por iniciativa de ECOM fue elaborado para el Plan Metropolitano de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU). En este informe se exponen los avances e investigaciones que las tres casas de estudio han llevado adelante en el marco del proyecto para el área metropolitana: FORSU a cargo del Centro de Ingeniería Sanitaria de UNR, residuos inertes a cargo de la UTN FRRO, y la fracción reciclable de residuos a cargo de la Facultad de Química e Ingeniería de UCA Rosario. Se incluyó una propuesta de regionalización con metas comunes hacia 2030.

Regionalizar es pensar la gestión de los residuos reciclables más allá de los límites de cada municipio, con objetivos compartidos que permitan coordinar esfuerzos y medir avances.

Participaron por ECOM el Ing. Sebastián De la Fuente, por el CIS de la UNR la Ing. M. Cristina Marozzi y por la UTN el Ing. Claudio Giordani, por UCA las Ing. Milagros Baraldi y Gretel Roldán Padinger. Es importante destacar la responsabilidad que tenemos desde las universidades de la ciudad, en el análisis y la articulación entre los distintos eslabones de la cadena de valor, y la búsqueda de las respuestas a la demanda social por una mejor gestión ambiental, y a las necesidades del sector.

El segundo bloque estuvo dedicado a las experiencias de quienes recuperan y transforman los materiales en el territorio. Expusieron la Cooperativa TAU, con los residuos electrónicos; Plasticraft, con el plástico reciclado; la Cooperativa Dignidad Cartonera, con la recuperación de materiales reciclables; y la Cooperativa Programa Espuma, con el aceite de cocina usado. Desde Dignidad Cartonera destacaron que no puede haber economía circular sin tonelada justa.

El cierre estuvo a cargo de Diego Sueiras, presidente de la Fundación Nueva Generación Argentina.

Una cadena que se sostiene en red

Si algo dejó en claro la jornada es que la economía circular no la hace un solo actor, sino una red. Los gobiernos locales son responsables de la gestión de los residuos en cada localidad. El ECOM, un espacio de asociación voluntaria que reúne a municipios, permite planificar y ejecutar políticas públicas a escala metropolitana. Las universidades aportamos conocimiento técnico para la toma de decisiones. Las cooperativas sostienen, día a día, la recuperación y valorización de los materiales. Y las industrias recicladoras los transforman en nuevos productos.

Articular para multiplicar el impacto

Por eso, desde la UCA creemos fundamental generar espacios de diálogo y articulación entre todos los actores, para buscar soluciones comunes y potenciar el impacto social y ambiental que cada uno tiene en el territorio. «Hacia una Región Circular» fue un paso en esa dirección.

Agradezco a quienes expusieron y participaron, y a la Fundación Nueva Generación Argentina por la organización de una Semana del Clima que sigue ubicando a Rosario a la vanguardia de las iniciativas frente al Cambio Climático en la Región.

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