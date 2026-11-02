Innovación agroalimentaria y ambiente: el ecosistema de startups y capital Relevamientos de la Bolsa de Comercio de Rosario identifican 120 startups AgriFoodTech con vínculo ambiental y una brecha de financiamiento para crecer. Por Ing. Lara Svendsen Especialista en Innovación BCR 2 de noviembre 2026 · 15:10hs

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) crea desde hace más de un siglo mercados donde convergen oferta y demanda. En innovación cumple esa misma función a través de BCRinnova, con el programa BCR Startup Network, que reúne más de 100 startups, y un hub de innovación en desarrollo. Con el apoyo de BID Lab, la BCR encaró diversos relevamientos: un mapeo nacional de startups AgriFoodTech con Endeavor y, con la Universidad Austral Rosario, estudios sobre los inversores del sector y las startups agrobiotecnológicas de Santa Fe.

La oferta de soluciones ya existe. El mapeo identifica cerca de 300 startups AgriFoodTech activas, que desarrollan tecnología para toda la cadena agroalimentaria. De ellas, 120 tienen vínculo ambiental, ya sea como solución principal o como beneficio adicional a un objetivo productivo. Sus soluciones van desde bioinsumos, captura de carbono, valorización de residuos y energías renovables hasta herramientas para mejorar el uso del agua y los insumos. En Santa Fe, casi la mitad de las 37 startups agrobiotecnológicas genera, con su solución, un beneficio ambiental directo.

El desafío es financiar su crecimiento. Los inversores locales acompañan con fuerza las etapas tempranas, con tickets que en general no superan el medio millón de dólares. Esto representa una oportunidad para las startups que buscan financiamiento de esas características y, a la vez, para inversores interesados en cubrir etapas más avanzadas o de crecimiento. Hay señales favorables: varios fondos de venture capital están levantando capital y una parte relevante de los inversores considera el impacto ambiental medible al seleccionar startups.

Acercar esta oferta y esta demanda es construir un nuevo mercado.