Se cumplen 18 años del insólito debut de Messi en la selección argentina

Fue el 17 de agosto de 2005, en un amistoso frente a Hungría. El campeón del mundo fue expulsado a los 45 minutos de haber pisado la cancha y hasta temió que no lo llamaran más

En tiempos donde la patria futbolera lo evaluaba con lupa doble y no pasaba la frontera del pibe rosarino que había transcurrido la adolescencia en Barcelona y con la camiseta blaugrana había debutado bajo el ala de Ronaldinho y había brillado en el Mundial Juvenil de 2005 (revelación y goleador), su bautismo con la albiceleste de mayores era esperado con singular expectación.

El 2 de agosto, Pekerman incluyó a la joya entre los convocados para el encuentro de preparación con vistas a las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial Alemania 2006. Todos esperaban con ansias ese momento porque el pibe prometía y mucho. Por eso fue más grande aún la decepción de no poder verlo en acción ni siquiera un minuto.

Nada pudo haber salido peor y, de hecho, pocos días después, ante los micrófonos de un canal argentino de deportes, Messi confesó que había pasado por su cabeza un pensamiento tremendista: "no me llaman nunca más". Pero Messi era demasiado bueno y los sucesivos directores técnicos de la selección no fueron suicidas ni despistados.

Desde entonces, jamás dejó de ser del elenco estable, incluso después de la decepción del Mundial de Rusia en la que amagó con la despedida definitiva, la misma que llegó a anunciar en el estadio MetLife de Nueva Jersey, después de perder la segunda final de Copa América ante Chile con el lacerante agregado de haber fallado su penal en la tanda de definición.

No hay otro jugador en la historia de la selección argentina que haya merodeado la dos décadas en condición de titular inamovible y figura.

- Primero en el ránking de presencias, con 175: 28 más que Javier Mascherano y 30 más que Javier Zanetti.

- Primero en el ránking de máximos anotadores, con 103, por una sideral diferencia sobre Gabriel Batistuta (56) y Sergio "Kun" Agüero (42).

- Campeón Mundial juvenil, campeón Olímpico, campeón de América, campeón Mundial de Mayores, campeón de la Supercopa UEFA.

La conclusión: 18 años después, Messi persiste en ser el único héroe en este Lío.