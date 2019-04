Recién después de conocerse los resultados de los tres partidos que se jugarán mañana (Gimnasia-Colón, Banfield-Newell's y Unión-Estudiantes) se podrán establecer chances más concretas de la posibilidad que el clásico rosarino se juegue en la Copa de la Superliga. Igual, el hincha lo está palpitando. Haciendo cálculos. Aventurando resultados. Apostando por triunfos, empates o derrotas de todos los protagonistas. Es que no solamente depende de Newell's y Central, que juega el domingo ante Independiente, todo será de acuerdo a numerosos resultados. En cambio lo único seguro es que si el canalla no gana, el gran partido de la ciudad no se disputará.

Para conocer las chances se deben calcular de acuerdo a 9 posibles resultados de cada equipo y en combinaciones. También calcular de acuerdo a diferencia de goles y a mayor cantidad de goles a favor. En estos casos influye si se registran goleadas, porque Newell's es el único que arranca en positivo ( 3). Central hasta hoy tiene un negativo de -9.

Mientras que para que se den los clásicos, las posiciones finales de leprosos y canallas deben sumar 33. Es decir, que finalicen 15º (sólo Newell's puede lograrlo y si gana se lo asegurará) y 18º o 16º y 17º. Entonces en esa llave se jugará primero con los auriazules de locales y la revancha en cancha leprosa.

El canalla solamente cambiará la definición quedando 16º y el leproso 17º, algo que logrará venciendo a Independiente, a la vez que Newell's pierda con Banfield, que caiga Estudiantes y Gimnasia no derrote a Colón.

Igual, la chance de clásicos es alta. Claro que hay que tener en cuenta que si Central no derrota a Independiente no habrá derby de ninguna manera. Y eso porque juegan Gimnasia-Colón y uno de los dos lo bajaría al 19º puesto.

En cuanto a las posibilidades, hay que ir por partes. Primero de acuerdo al resultado del partido Banfield-Newell's, mañana a las 15.30 en el Florencio Sola. Este cotejo se jugará en el mismo horario que Unión-Estudiantes, con el resultado ya conocido de Gimnasia-Colón, que jugarán desde las 13.15.

Si Newell's gana será 15º. Porque aventajará a Estudiantes en diferencia de goles ( 3 contra -4) y no parece posible que el pincha derrote por 8 tantos para superar a la lepra si gana por sólo un gol (se iría a 4).

Para que Central termine 18º debería empatar, a la vez que no gane Gimnasia. Es que si el Lobo lo hace también deberá vencer el canalla y entrará a tallar la diferencia de goles: -9 de los auriazules, -12 de los triperos.

Sólo hay una variante para que no haya clásicos si es que Newell's gana: que Estudiantes pierda con Unión y a la vez que Gimnasia le gane a Colón. Ahí no importaría el resultado de Central, porque si gana sería 17º y si no, 19º. Por lo tanto, ya mañana mismo podría quedar sellada la llave que se jugará en el fin de semana del 14 de abril y en el del 21.

Si Newell's empata puede haber clásicos siempre que Central no pierda y con dos alternativas: que la lepra quede 16º (sólo se dará si Estudiantes gana) y el canalla derrote al diablo para pelear el 17º puesto en diferencia de goles con Banfield (-4) o Gimnasia (-12), teniendo los auriazules -9.

También sucederá si el pincha no vence, así el rojinegro sería 15º por diferencia de goles y los canallas deberán ganar o empatar para finalizar 18º, siempre teniendo en cuenta resultados de otros partidos.

Si Newell's pierde, sólo con dos alternativas (siempre que Central gane) se jugarán clásicos y será invirtiendo la localía en la llave: que Estudiantes caiga ante el tatengue es una. La otra: que Gimnasia no derrote a los sabaleros.

Obviamente, si no se dan los clásicos la lepra puede enfrentar tanto a Banfield, Estudiantes, Gimnasia, Colón o Patronato, con estos dos últimos definiendo de local el segundo partido en cualquier caso.

Claro que estos choques no atrapan como el clásico, que de no darse en la primera fase recién podrían jugarse en la final de esta nueva Copa de la Superliga.