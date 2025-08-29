Sarmiento vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones para el choque por el torneo Clausura El Canalla buscará aprovechar el envión tras el clásico y visitará al Verdolaga en Junín. En esta nota los detalles y estadísticas del partido 29 de agosto 2025 · 14:38hs

Rosario Central visita a Sarmiento en el estadio Eva Perón de Junín por la 7ª fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre el Verdolaga y el Canalla de este sábado por la noche.

A qué hora juegan Sarmiento vs. Central El partido correspondiente a la Zona B entre Sarmiento y Central será este sábado 30 de agosto, desde las 19.15, en el estadio Eva Perón con el arbitraje principal de Andrés Merlos, mientras que en el VAR estará Gastón Monsón Brizuela.

Dónde ver Sarmiento vs. Central La transmisión del encuentro entre el Verdolaga y el Canalla será a través de TNT Sports. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar

RC3SSM.jpeg El último enfrentamiento entre ambos fue triunfo 1-0 de Central sobre Sarmiento en el Gigante. Sebastián Suárez Meccia / La Capital >> Leer más: AFA reconoció a un hincha de Central como "socio vitalicio distinguido"

Posibles formaciones de Sarmiento y Central Sarmiento: El entrenador Facundo Sava no dio indicios del once titular del Verdolaga. Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar o Facundo Mallo, Carlos Quintana, Agustín Sández; Franco Ibarra, Ignacio Malcorra, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Enzo Copetti y Alejo Veliz. DT: Ariel Holan. Embed