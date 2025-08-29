Disturbios en Independiente: Universidad de Chile apuntó contra un protagonista inesperado del Rojo

Las imágenes sobre los graves disturbios en la cancha de Independiente durante el partido con Universidad de Chile dieron la vuelta al mundo.

Los coletazos de los violentos disturbios durante el cancelado partido entre Independiente y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana continúan. Al descargo del Rojo le siguió el del equipo trasandino, que inesperadamente apuntó contra un protagonista central del equipo de Avellaneda.

El club chileno presentó en la Conmebol su descargo por los incidentes en los que se vieron involucrados y también fueron víctimas sus hinchas en Avellaneda. Y en ese documento, Universidad de Chile apuntó directamente contra el entrenador del Rojo, Julio César Vaccari.

En el descargo, la U de Chile presentó señaló a Vaccari por unas declaraciones en los días previos al partido.

El club chileno denominó al documento de su descargo como "un relatorio de hechos no consignados por los oficiales de partido, partiendo de la declaración del entrenador (Julio Vaccari) los días anteriores"

Tras la derrota por 2-1 ante Vélez el sábado 16 de agosto, Vaccari había declarado: "El miércoles hay que ganar. Hay que hacer trampa. Buscar la manera de meter la pelota como sea en el arco rival y porque hay que ganar, porque no sirve de nada todo lo otro. No sé, meter un gol con la mano. Como sea, porque en el fútbol mandan los resultados, no hay caminos, no hay maneras, así que buscaremos la manera de ganar como sea”.

A partir de eso, la U despliega una serie de argumentos por los que se despega de los incidentes que llevaron a la cancelación del partido cuando estaba 0 a 0. En Chile había ganado el equipo local y lo que pedirá ahora el club es que la Conmebol de por terminado el partido y consolide el resultado que se estaba dando en el momento de la cancelación, con lo cual pasaría a la siguiente fase de la Copa Sudamericana.

Estarán cara a cara en la Conmebol

Este miércoles los directivos de Independiente presentaron su descargo ante la Conmebol, cuarenta páginas en las que responsabiliza a los hinchas y el club chileno por los lamentables y violentos disturbios, cuyas imágenes dieron la vuelta al mundo y merecieron la condena hasta del presidente de la Fifa, Giani Infantino.

Los representantes legales de Independiente y de Universidad de Chile deberán presentarse el martes en Conmebol para una reunión clave con vistas a la decisión final sobre la serie y las sanciones.