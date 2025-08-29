La Capital | Ovación | Independiente

Disturbios en Independiente: Universidad de Chile apuntó contra un protagonista inesperado del Rojo

El club trasandino presentó su descargo y puso el foco en unas declaraciones que proponían "hacer trampa" para ganar el partido

29 de agosto 2025 · 15:49hs
Las imágenes sobre los graves disturbios en la cancha de Independiente durante el partido con Universidad de Chile dieron la vuelta al mundo.

Foto: AP/Gustavo Garello.

Las imágenes sobre los graves disturbios en la cancha de Independiente durante el partido con Universidad de Chile dieron la vuelta al mundo.

Los coletazos de los violentos disturbios durante el cancelado partido entre Independiente y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana continúan. Al descargo del Rojo le siguió el del equipo trasandino, que inesperadamente apuntó contra un protagonista central del equipo de Avellaneda.

El club chileno presentó en la Conmebol su descargo por los incidentes en los que se vieron involucrados y también fueron víctimas sus hinchas en Avellaneda. Y en ese documento, Universidad de Chile apuntó directamente contra el entrenador del Rojo, Julio César Vaccari.

En el descargo, la U de Chile presentó señaló a Vaccari por unas declaraciones en los días previos al partido.

Qué dijo la "U" de Chile

El club chileno denominó al documento de su descargo como "un relatorio de hechos no consignados por los oficiales de partido, partiendo de la declaración del entrenador (Julio Vaccari) los días anteriores"

Tras la derrota por 2-1 ante Vélez el sábado 16 de agosto, Vaccari había declarado: "El miércoles hay que ganar. Hay que hacer trampa. Buscar la manera de meter la pelota como sea en el arco rival y porque hay que ganar, porque no sirve de nada todo lo otro. No sé, meter un gol con la mano. Como sea, porque en el fútbol mandan los resultados, no hay caminos, no hay maneras, así que buscaremos la manera de ganar como sea”.

>> Leer más: Facundo Buonanotte se acerca a un súper campeón de Europa donde juega una estrella de la selección argentina

A partir de eso, la U despliega una serie de argumentos por los que se despega de los incidentes que llevaron a la cancelación del partido cuando estaba 0 a 0. En Chile había ganado el equipo local y lo que pedirá ahora el club es que la Conmebol de por terminado el partido y consolide el resultado que se estaba dando en el momento de la cancelación, con lo cual pasaría a la siguiente fase de la Copa Sudamericana.

Estarán cara a cara en la Conmebol

Este miércoles los directivos de Independiente presentaron su descargo ante la Conmebol, cuarenta páginas en las que responsabiliza a los hinchas y el club chileno por los lamentables y violentos disturbios, cuyas imágenes dieron la vuelta al mundo y merecieron la condena hasta del presidente de la Fifa, Giani Infantino.

Los representantes legales de Independiente y de Universidad de Chile deberán presentarse el martes en Conmebol para una reunión clave con vistas a la decisión final sobre la serie y las sanciones.

Noticias relacionadas
Una jugadora de Independiente regresó a Chile tras los incidentes del miércoles pasado.

La drástica decisión de una jugadora de Independiente tras los incidentes con U de Chile

Hinchas de Independiete ingresaron a la tribuna de U de Chile y protagonizaron graves incidentes. 

Independiente identificó a "25 delincuentes" que participaron en los incidentes frente a U de Chile

La cancha de Independiente fue clausurada para recibir hinchas por la justicia

Suspenden el partido entre Independiente y Platense tras los violentos disturbios

El presidente de Chile, Gabriel Boric, apuntó contra la organización del partido entre Independiente y la U de Chile. 

Disturbios en Independiente: el presidente de Chile habló de "linchamiento" de hinchas de su país

Ver comentarios

Las más leídas

Lo acribillaron a balazos en barrio Alvear y llegó sin vida al hospital Clemente Álvarez

Lo acribillaron a balazos en barrio Alvear y llegó sin vida al hospital Clemente Álvarez

El día que la barra de NOB extorsionó a productores de eventos en Rosario

El día que la barra de NOB extorsionó a productores de eventos en Rosario

Qué tiene de particular el alerta amarillo que llega este fin de semana a Rosario

Qué tiene de particular el alerta amarillo que llega este fin de semana a Rosario

Más problemas para Newells: pierde a un titular y a otro que concentra siempre

Más problemas para Newell's: pierde a un titular y a otro que concentra siempre

Lo último

Flavio Briatore criticó duramente a Franco Colapinto y James Vowles salió en su defensa

Flavio Briatore criticó duramente a Franco Colapinto y James Vowles salió en su defensa

Disturbios en Independiente: Universidad de Chile apuntó contra un protagonista inesperado del Rojo

Disturbios en Independiente: Universidad de Chile apuntó contra un protagonista inesperado del Rojo

El impensado equipo al que dirigirá el Mono Burgos después de haber pasado por Newells

El impensado equipo al que dirigirá el Mono Burgos después de haber pasado por Newell's

Tren Rosario-Retiro: afirman que Nación no hace "absolutamente nada" para mejorarlo

El diputado nacional Eduardo Toniolli rechazó el modelo de gestión con mantenimiento de infraestructura en manos de empresas privadas

Tren Rosario-Retiro: afirman que Nación no hace absolutamente nada para mejorarlo
Extorsión de la barra de NOB en el homenaje a Messi del Cirque du Soleil: Es muy dañino
Policiales

Extorsión de la barra de NOB en el homenaje a Messi del Cirque du Soleil: "Es muy dañino"

Choque en zona sur: el conductor de la camioneta tenía 1,57 de alcohol en sangre
LA CIUDAD

Choque en zona sur: el conductor de la camioneta tenía 1,57 de alcohol en sangre

Qué tiene de particular el alerta amarillo que llega este fin de semana a Rosario
La Ciudad

Qué tiene de particular el alerta amarillo que llega este fin de semana a Rosario

Homenaje a Antonella Trivisonno por el Día de la Persona Donante de Órganos
LA CIUDAD

Homenaje a Antonella Trivisonno por el Día de la Persona Donante de Órganos

El joven asesinado en barrio Alvear había atentado contra el Centro de Justicia Penal
POLICIALES

El joven asesinado en barrio Alvear había atentado contra el Centro de Justicia Penal

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Lo acribillaron a balazos en barrio Alvear y llegó sin vida al hospital Clemente Álvarez

Lo acribillaron a balazos en barrio Alvear y llegó sin vida al hospital Clemente Álvarez

El día que la barra de NOB extorsionó a productores de eventos en Rosario

El día que la barra de NOB extorsionó a productores de eventos en Rosario

Qué tiene de particular el alerta amarillo que llega este fin de semana a Rosario

Qué tiene de particular el alerta amarillo que llega este fin de semana a Rosario

Más problemas para Newells: pierde a un titular y a otro que concentra siempre

Más problemas para Newell's: pierde a un titular y a otro que concentra siempre

El dólar tuvo la mayor caída diaria en dos semanas: cómo cerró el blue en Rosario

El dólar tuvo la mayor caída diaria en dos semanas: cómo cerró el blue en Rosario

Ovación
Disturbios en Independiente: Universidad de Chile apuntó contra un protagonista inesperado del Rojo
OVACIÓN

Disturbios en Independiente: Universidad de Chile apuntó contra un protagonista inesperado del Rojo

Disturbios en Independiente: Universidad de Chile apuntó contra un protagonista inesperado del Rojo

Disturbios en Independiente: Universidad de Chile apuntó contra un protagonista inesperado del Rojo

El impensado equipo al que dirigirá el Mono Burgos después de haber pasado por Newells

El impensado equipo al que dirigirá el Mono Burgos después de haber pasado por Newell's

Newells tiene más de un equipo con jugadores que quedarán libres a fin de año

Newell's tiene más de un equipo con jugadores que quedarán libres a fin de año

Policiales
Extorsión de la barra de NOB en el homenaje a Messi del Cirque du Soleil: Es muy dañino
Policiales

Extorsión de la barra de NOB en el homenaje a Messi del Cirque du Soleil: "Es muy dañino"

Lo imputaron por quemar a su expareja con ácido para borrarle los tatuajes

Lo imputaron por quemar a su expareja con ácido para borrarle los tatuajes

El joven asesinado en barrio Alvear había atentado contra el Centro de Justicia Penal

El joven asesinado en barrio Alvear había atentado contra el Centro de Justicia Penal

Lo acribillaron a balazos en barrio Alvear y llegó sin vida al hospital Clemente Álvarez

Lo acribillaron a balazos en barrio Alvear y llegó sin vida al hospital Clemente Álvarez

La Ciudad
Vacunas contra el dengue: ¿cuánto cuestan y cuándo aplicarlas?
Salud

Vacunas contra el dengue: ¿cuánto cuestan y cuándo aplicarlas?

Tren Rosario-Retiro: afirman que Nación no hace absolutamente nada para mejorarlo

Tren Rosario-Retiro: afirman que Nación no hace "absolutamente nada" para mejorarlo

Homenaje a Antonella Trivisonno por el Día de la Persona Donante de Órganos

Homenaje a Antonella Trivisonno por el Día de la Persona Donante de Órganos

Suplementos multivitamínicos: una tendencia que se instala entre los rosarinos

Suplementos multivitamínicos: una tendencia que se instala entre los rosarinos

Ataque con granada a una comisaría: imputan a doce integrantes de banda narco
Policiales

Ataque con granada a una comisaría: imputan a doce integrantes de banda narco

Cordón industrial : las nuevas bandas y las rutas del narcotráfico en la zona

Por Claudio Berón

Policiales

Cordón industrial : las nuevas bandas y las rutas del narcotráfico en la zona

El dólar tuvo la mayor caída diaria en dos semanas: cómo cerró el blue en Rosario
Economía

El dólar tuvo la mayor caída diaria en dos semanas: cómo cerró el blue en Rosario

Reforma constitucional: la Caja de Jubilaciones será intransferible
Política

Reforma constitucional: la Caja de Jubilaciones será intransferible

Más problemas para Newells: pierde a un titular y a otro que concentra siempre

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Más problemas para Newell's: pierde a un titular y a otro que concentra siempre

Alejo Veliz metió nuevo look tras cumplir la promesa que había hecho en la previa del clásico

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Alejo Veliz metió nuevo look tras cumplir la promesa que había hecho en la previa del clásico

Detenidas en V.G. Gálvez tras allanamientos a una banda de Dani Gordo Noguera
Policiales

Detenidas en V.G. Gálvez tras allanamientos a una banda de Dani "Gordo" Noguera

Las tasas de los plazos fijos no tienen techo: ya hay entidades que pagan 55 %
Economía

Las tasas de los plazos fijos no tienen techo: ya hay entidades que pagan 55 %

Karina Milei cerró la campaña en Corrientes y otra vez hubo incidentes
Política

Karina Milei cerró la campaña en Corrientes y otra vez hubo incidentes

Después de los audios, Diego Spagnuolo tiene miedo de vida
Política

Después de los audios, Diego Spagnuolo "tiene miedo de vida"

Incidentes en Independiente: denuncian amenazas a argentinos que van a Chile
Información General

Incidentes en Independiente: denuncian amenazas a argentinos que van a Chile

Paritarias: cuánto cobrarán los empleados de comercio en septiembre de 2025
Información General

Paritarias: cuánto cobrarán los empleados de comercio en septiembre de 2025

Carrió contra Karina Milei tras el escándalo de las coimas: Es la cajera
Política

Carrió contra Karina Milei tras el escándalo de las coimas: "Es la cajera"

El Museo Van Gogh de Ámsterdam podría cerrar por falta de mantenimiento
Información General

El Museo Van Gogh de Ámsterdam podría cerrar por falta de mantenimiento

Moda ultra fast fashion: impulsan una ley contra Shein y Temu en Argentina
Información General

Moda ultra fast fashion: impulsan una ley contra Shein y Temu en Argentina

Ya cumple perpetua y ahora lo condenan por integrar una banda criminal
Policiales

Ya cumple perpetua y ahora lo condenan por integrar una banda criminal

Reforma constitucional: la reelección de Pullaro ensanchó la grieta en el PJ

Por Javier Felcaro
Política

Reforma constitucional: la reelección de Pullaro ensanchó la grieta en el PJ

El gobierno definió un cambio para feriados que caigan sábado o domingo
Información General

El gobierno definió un cambio para feriados que caigan sábado o domingo

Reforma constitucional: el oficialismo reivindicó las mejoras institucionales
Política

Reforma constitucional: el oficialismo reivindicó las mejoras institucionales

Preocupación de fiscales y funcionarios por cambios en la Justicia de Santa Fe
POLITICA

Preocupación de fiscales y funcionarios por cambios en la Justicia de Santa Fe