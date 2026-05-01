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Súper Rugby Américas: Capibaras desató la fiesta en el hipódromo con su gran triunfo ante Pampas

Capibaras revirtió la derrota en el primer tiempo y venció a Pampas en la décima fecha del Súper Rugby Américas en un repleto hipódromo.

Pablo Mihal

Por Pablo Mihal

1 de mayo 2026 · 17:53hs
Gino Dicapua

Marcelo Bustamante

Gino Dicapua, de palomita, llegó al try para poner el marcador 22-14 en un momento clave del partido para Capibaras.
Apenas iniciado el partido por la 10ª fecha el Súper Rugby Américas

Marcelo Bustamante

Apenas iniciado el partido por la 10ª fecha el Súper Rugby Américas, Capibaras apoyó su primer try ante Pampas.

Capibaras y Pampas abrieron la 10ª fecha del Súper Rugby Américas en una cancha repleta. El público rosarino entendió la importancia del encuentro y no quiso perderse la fiesta. Por eso en las tribunas no entró ni un alfiler y terminó celebrando el gran triunfo de Litoral por 28 a 21, tras un partido muy intenso.

Capibaras empezó a toda marcha

El kick off fue de Capibaras, que se instaló en campo rival y rápidamente se puso en ventaja. A los 5' el try de Martin Vaca abrió la cuenta (maul mediante) y Baronio, con la conversión estiró la cuenta.

>>Leer más: Rugby: uno de los capitanes de Capibaras, Ignacio Gandini, palpitó el duelo del viernes con Pampas

Capibaras fue el que llevó adelante la propuesta, apoyado por un incansable tarea del pack de forwards que poco a poco fue ganando las pulseadas en el scrum y el line. Con pelotas claras, los backs se pudieron lucir.

Pero a los 14' Tobías Wade cazó una pelota y le bastó un huequito para demostrar su clase, correr media cancha y apoyar bajo los palos. Con la conversión llegó el empate.

Con el correr de los minutos Pampas empezó a tener más la pelota y las acciones se hicieron más parejas.

>>Leer más: Rugby: se dio la lógica y Capibaras se volvió de San Pablo con un triunfo estimulante

Recién a los 28', Baronio quebró la paridad con un penal de mitad de cancha para poner arriba al Litoral 10 a 7.

Pero en los instantes finales Pampas se lanzó al ataque. Berstein vio la amarilla y con un hombre de más facturó. Marcelo Toledo a los 37 llegó al try y la visita pasó al frente 14-10.

En el primer tiempo Capibaras hizo el gasto. Mereció más, pero el rugby, como cualquier deporte, no sabe de merecimientos.

El segundo tiempo en el repleto hipódromo

Pero en el complemento el panorama se revirtió. A los 8', Estelles burló la marca y apoyó bajo los palos. Empezaba otro partido.

Con paciencia y control, Capibaras volvió a marcar. Por una de las puntas, Gino Dicapua desniveló y de palomita llegó al try para poner el marcador 22-14.

Pampas no se quedó atrás y a los 26', Alejo Lavallén apoyó su try y con la conversión de Rentel se acercó quedando a solo un punto 22-21.

Casi inmediatamente Baronio anotó un penal clave a 10' del final, para evitar el nerviosismo que se había instalado.

Los últimos instantes requerian de un corazón caliente y el cerebro frío. Y a los 36' Baronio volvió a sumar y prácticamente le bajó el telón a la tarde.

Con la tranquilidad de saberse ganador Capibaras controló el juego hasta el final y desató la fiesta en el hipódromo.

Todos los datos del partido

Síntesis del partido

CAPIBARAS XV (28): 1. Diego Correa, 2. Martín Vaca, 3. Enzo Avaca, 4. Lorenzo Colidio, 5. Lucas Bur, 6. Ignacio Gandini (C), 7. Felipe Villagrán, 8. Manuel Bernstein, 9. Alejo Sugasti, 10. Juan Bautista Baronio, 11. Gino Dicapua, 12. Guido Chesini, 13. Bautista Estellés, 14. Lautaro Cipriani, 15. Franco Rossetto.

Ingresaron: 16. Bernardo Lis, 17. Juan Ignacio Rodríguez, 18. Ignacio Orsetti, 19. Franco Benítez, 20. Bautista Grenon, 21. Juan Lovell, 22. Bruno Heit, 23. Ignacio Dogliani.

Entrenador: Nicolás Galatro

PAMPAS (21): 1. Matías Medrano, 2. Ignacio Bottazzini, 3. Marcos Camerlinckx, 4. Rodrigo Fernández Criado, 5. Marcelo Toledo, 6. Juan Penoucos, 7. Faustino Santarelli, 8. Juan Pedro Bernasconi, 9. Lucas Marguery (C), 10. Estanislao Renthel, 11. Jerónimo Ulloa, 12. Felipe Ledesma, 13. Agustín Fraga, 14. Santiago Pernas, 15. Tobías Wade

Ingresaron: 16. Francisco Lusarreta, 17. Nahuel Zunini, 18. Ramiro Berardi Calvo, 19. Santos Cayol, 20. Lucas Moresco, 21. Alejo Lavayén, 22. Bautista Farisé y 23. Alfonso Latorre.

Entrenador: Juan Manuel Leguizamón

Puntos en el primer tiempo: 4' try de Martín Vaca convertido por Juan Baronio (C), 14' try de Tobías Wade convertido por Estanislao Renthel (P), 28' penal de Juan Baronio (C), 37' try de Marcelo Toledo convertido por Estanislao Renthel (P).

Resultado parcial: Capibaras XV 10-14 Pampas

Puntos en el segundo tiempo: 7' try de Bautista Estellés convertido por Juan Baronio (C), 18' try de Gino Dicapua (C), 25' try de Alejo Lavallén convertido por Estanislao Renthel (P), 27' y 35' penales de Juan Baronio (C).

Resultado final: Capibaras XV 28-21 Pampas

Amomnestados: PT: 36' Manuel Bernstein (C). ST: 6' Ignacio Bottazzini (P), 23' Alejo Sugasti (C).

Cancha: Hipódromo de Rosario

Árbitro: Pablo Deluca

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