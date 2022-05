Ruben: la emotiva despedida de un pequeño hincha a su ídolo

Sobre el final, a modo de agradecimiento, Ruben recordó a su esposa “que siempre me acompañó”, a su abuela (“Me mandó un audio increíble hace un par de horas”), a su mamá por “el esfuerzo que siempre hizo”, a su abuelo, que “me enseñó todo” y a su padre, a quien “hoy no tengo presente pero que fue quien me inyectó en las venas esta locura llamada Central”.

En ese contexto, luego de la conferencia de prensa, varios hinchas canallas se reunieron en las inmediaciones del predio de Arroyo Seco para despedir a su ídolo. Fue allí cuando, entre periodistas y fanáticos del jugador, se coló un niño que no pudo contener las lágrimas al abrazar a su superheróe favorito: Marco Ruben. El delantero intentó calmar al niño y se sacaron una foto juntos.

despedida marco ruben.mp4

En el recorrido, Ruben, vistió muchas camisetas y marcó goles en todos los equipos, pero si hay un lugar donde dejó una huella imborrable fue en Rosario Central. Allí, logró ser campeón primero y después transformarse en el máximo goleador de la historia canalla en el profesionalismo. Algo, que los fantáticos del club jamás van a olvidar.

"Me voy con la gente saludándome y aceptando mi decisión"

Un largo repaso por las sensaciones que hoy le toca vivir, por las razones que lo llevaron a tomar esta decisión y recuerdos varios. De eso se trató el anuncio formal de un Ruben que se mostró seguro y contento por la decisión.

“Pará, voy a decir lo que ya todos saben, el anuncio es que el partido contra Estudiantes, el sábado va a ser mi último encuentro como futbolista profesional”, dijo Ruben en un arranque bastante informal de la conferencia, pero sin que él haya expresado lo que realmente quería.

“Es una decisión súper trabajada, súper segura, con bases sólidas y me siento muy feliz de poder tomarla y afrontar este momento. Me siento entero físicamente también porque quiero que este sábado sea especial y que la gente me vea en la cancha como a mí me gusta, intentando dar todo para que el equipo haga un gran partido, y si puedo, hacer un gol”, expresó el goleador canalla.

Rubenn3.jpg Marco Ruben habló con mucha tranquilidad, convencido de que tomó la mejor decisión. Prensa CARC

¿Por qué la despedida en este momento?

Hay muchos porqués, hay muchas situaciones y variables que se fueron dando para que esta decisión se concrete ahora. Ustedes saben que cuando vino la pandemia dejé de jugar al fútbol y pudo ser definitivo, pero volví por un sueño, por la ilusión de conquistar algo grandísimo con la camiseta de Central e increíblemente se dio. Ya tengo ese objetivo cumplido y necesito vivir, disfrutar otras cosas de la vida. Para mí el fútbol fue muchísimo, pero no lo es todo, sino que hay otras cosas que quiero recuperar y que necesito reencontrar.

Lograste una estrella en el escudo que no se va más.

Central es todo lo que deseé desde chico. Siempre pensé que era un sueño inalcanzable y hoy cierro esa etapa y es algo que pude concretar de la mejor manera. Siempre digo que hay cosas que pudieron ser mejor, pero me voy con mis compañeros abrazándome, acompañándome y queriendo convencerme. Me voy con la gente saludándome y aceptando mi decisión. Algunos estarán tristes, otros felices, pero saben que mientras estuve fui para adelante y di todo. Todo eso me dice que la decisión que tomé es la correcta.

El plantel de Central pleno irrumpió en la sala a los tres minutos de iniciada la conferencia.

En su momento dejaste entrever qué podías retirarte, pero buscaste siempre más goles.

Sí, fueron todas señales, pero me pareció correcto decirlo porque en ese momento la decisión estaba casi tomada. Cuando firmé la renovación en diciembre quise hacerlo por seis meses porque sabía que era probable que esto pasara. Hice un contrato anual porque por seis meses no se puede, pero quería cumplir ciertos objetivos y no se dio, pero es algo que quería hacer.

¿Un gol en especial, un recuerdo por encima del resto?

El gol que hice en mi primer clásico, allá por 2006. Es sin dudas de los goles más importantes de mi carrera. También el gol que hice en el clásico, de visitante, cuando volví en 2015. Fueron goles que me marcaron.

¿Qué les decís a tus compañeros (por los jugadores) que están acá y a los hinchas sobre este momento que están atravesando?

Que es posible darlo vuelta, que hay que tirar para adelante y confiar en el equipo.

¿Tres momentos que te hayan marcado en tu carrera?

Uh, me van a hacer pensar. Fueron muchos momentos, como el de Copa Argentina, cuando me fui a Europa, que fue algo importante en mi carrera y por supuesto mi vuelta a Central en 2015, eso fue algo increíble, que se coronó con cosas lindas que viví en este club.

Cuando en su momento le dijiste a Dynamo Kiev que si no te dejaban seguir en Central te retirabas del fútbol, ¿fue así?

Ese fue el año siguiente al que volví a Central porque ya estaba acá y por nada del mundo quería irme. Pasó lo que pasó, se negoció con Dynamo y los pusimos un poco entre la espada y la pared. Por suerte Central pudo comprar mi pase y a partir de ahí vivir unos cuantos años más en el club.

¿Te quedó alguna cuenta pendiente?

Me hubiese gustado ganar un campeonato local, pero los objetivos se pueden dar o no y lo importante es haberlo intentado. Salir campeón de la Copa Argentina fue un momento inolvidable, hice muchos goles, pero lo fundamental es que siempre tiré para adelante.

¿Hubo un día en especial en el que te levantaste y dijiste “me retiro”?

Siempre hay un día en el que decís “esto pasa”, pero es algo que ya venía masticando desde el año pasado. Sabía que el retiro no estaba lejos, pero que iba a ir por los objetivos personales y grupales. En un momento del semestre dije “ya está, voy a tratar de hacer los goles que me quedan para intentar ser el goleador”, pero no hubo un día en especial ni un hecho especial que me llevara a esto.

¿Qué esperás para el sábado?

Lo que espero es disfrutarlo. Sabemos el marco que va a haber, que va a ser increíble, pero espero poder disfrutarlo. Hoy (ayer) hablo con ustedes, pero desde mañana me pongo a pensar en el partido porque quiero estar bien, quiero ayudar al equipo y porque quiero ganar. Quiero demostrarle a la gente que más allá de la decisión que tomé me van a ver bien. El marco va a ser perfecto no tengo dudas, espero relajarme y disfrutarlo. Quiero que mi familia, mis amigos y mi representante (Andrés Miranda) puedan entrar al Gigante cuando termine el partido y vivir ellos también esas sensaciones. Quiero que me acompañen porque va a ser un momento que nunca se me va a borrar de mi cabeza.

¿Tenés pensado salir en el minuto 9 o hasta que no la metas no te vas a ir?

La verdad que esas cosas de salir en algún minuto en especial mucho no me gusta. Espero jugar todo el partido.

El momento más feliz de tu carrera en Central fue el de Copa Argentina, ¿hay algún momento que te gustaría revivir para intentar cambiarlo?

Sí, hay un montón, pero no se puede cambiar lo que pasó. Me hubiese gustado pelear el torneo en 2015, como me hubiese gustado pelear el torneo ahora, pero lo arrancamos muy mal y ahora alguien puede decir que jugamos muy mal, pero en los primeros partidos pudimos ganar algunos más y no pudimos concretar. A partir de ahí fuimos perdiendo confianza y entramos en un pozo del que no pudimos salir. Una ilusión grande era pelear este torneo porque estábamos convencidos de que podíamos. En la vida pasan cosas y si no estás fuerte para afrontarlo te tiran abajo y eso fue lo que pasó.

Hubo casos de jugadores que se retiraron y después volvieron. ¿No existe ninguna mínima chance para el hincha?

No, yo me retiro del fútbol y no hay esperanzas de nada, pero sobre todo porque no me gustaría dejar esa duda y que los hinchas se ilusionen. Termino bien, en buena forma y dando todo y me gusta que sea así.

Ruben se entrena en la cancha 2 del predio de Arroyo Seco. Marco quiere jugar todo el partido y que Central gane.

¿Ni Di María te podría convencer en un futuro?

No (risas).

¿Cómo te imaginás el lunes?

El lunes me voy a comer un asado con los muchachos y va a ser un momento lindo, haciendo las cosas que hacemos siempre, jugando un truco. Yo ya no voy a entrenar, pero ellos sí, ja. Ese va a ser mi lunes y a partir de ahí disfrutaré un montón de cosas de las que el fútbol te aparta. Cuando decidí volver me puse las pilas porque no quería volver por volver y si lo tomás con respeto el fútbol te lleva gran parte de la vida.

¿Podés volver a club en alguna función?

Sí, por qué no. Uno nunca sabe lo que puede pasar de acá en adelante. Sí les digo que como técnico no me veo, no es mi perfil, pero en otra situación puede ser, aunque nadie lo sabe. Me gusta mucho trabajar con chicos, enseñarles técnica, pero iré viendo qué me depara el futuro. Hoy no estoy viendo nada de eso.

¿Sos consciente de que dejás un legado en Central?

Sí, y me gusta haber logrado ser el goleador porque es algo muy grande. Nunca imaginé lograr algo así, si de chico veía a los jugadores como superhéroes. Llegar a primera ya fue grande, pero después se fueron abriendo tantas puertas que haber jugado casi ocho años en Central es increíble. El camino fue durísimo pero valió la pena.