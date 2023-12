Rosario se ilusiona con tener la Copa Davis en febrero

Y fue más allá: "Como la mayoría están casados, con hijos, todos tienen familia, tratamos que la concentración no sea tan larga como antes. Tratamos que tres o cuatro noches antes estén en el hotel para que estén más tiempo con sus familias, porque si ellos están bien, rinden mejor. En estos días estamos en medio de todo ese proceso y dándole prioridad al tema de dónde va a ser la sede, que es muy importante".

¿Rosario podría estar en carrera?

No la descartamos. Tenemos que ver Buenos Aires como está y si hay alguna posibilidad de hacerlo en otro lado, ver si hay alguna pequeña chance de hacerlo en Rosario. Estamos a mitad de camino de Córdoba y tenemos que tener en cuenta el tema de la logística. Hay muchas cosas para ver y por eso no hay que ilusionarse en vano, pero no descartamos lugares que uno conoce, que sabe cómo se trabaja y cómo se organizan las cosas, porque todo eso se tiene en cuenta.